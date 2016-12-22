В Костроме завели дело на избившего активиста Навального полицейского

Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудника полиции за избиение мужчины в Костроме 5 августа. Об этом говорится на сайте регионального СК.

Как сообщают следователи, полицейский 5 августа на площади Октябрьской в Костроме «применил к мужчине физическую силу». В этот же день, как сообщал РБК, во время пикета возле агитационного куба штаба Алексея Навального «мужчина в штатском» ударил одного из активистов — замкоординатора местного штаба Навального Александра Зыкова.

Следователи возбудили уголовное дело против полицейского по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).

Как сообщал в начале августа координатор костромского штаба Навального Александр Субботин, во время пикета к организатору Анне Вершининой подошли представители городской администрации и сотрудники полиции, заявив, что куб был установлен незаконно, так как публичное мероприятие «не было согласовано с властями Костромы». Вершинина ответила, что площадь входит в перечень специально отведенных для публичных мероприятий мест. Полицейские решили составить на организатора административный протокол, на что Вершинина предложила составить его на месте, но получила отказ.

Полицейские без объяснения причин повели ее к машине, за Вершининой пошли остальные активисты. Александр Зыков стал снимать происходящее на телефон, в результате один из мужчин «в штатском» ударил его в лицо. Мужчина представился сотрудником полиции Эдуардом Волковым, но отказался предъявить удостоверение.