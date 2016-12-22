Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,87 57,55 EUR Нал. 69,27 68,66 USD Бирж. 57,55 +0,05 EUR Бирж. 68,73 +0,19 USD ЦБ. 57,53 -0,24 EUR ЦБ. 68,58 -0,11 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2053,81 +0,08% РТС 1123,43 -0,20% Brent 55,55 +0,49% DJIA 22258,36 +0,25% Nasdaq 6448,24 +0,30% FTSE 7215,47 -1,10%
В Костроме завели дело на избившего активиста Навального полицейского
Лента новостей
МОК лишил медалей 75 олимпийцев после перепроверки проб 22:08, Спорт СБУ рассказала об организованной Кремлем акции протеста в Киеве 21:54, Политика Какое необычное право есть у трудящихся, кроме обязанностей 21:52, Партнерский материал HRW обвинила СБУ в пытках украинки из Москвы 21:38, Политика Киев заявил о потере южной линии ГТС Украины из-за «Турецкого потока» 21:37, Политика Вытоптанное «Зарядье»: что случилось после открытия парка у Кремля 21:32, Общество За сутки болельщики подали полмиллиона заявок на билеты ЧМ-2018 21:14, Общество СМИ рассказали о катастрофе истребителя Су в районе «Зоны 51» 21:09, Общество В Совфеде сравнили бои с террористами в Сирии с битвой за Берлин 20:54, Политика В аэропортах Москвы из-за непогоды задержали 27 рейсов и отменили восемь 20:33, Общество Тиллерсон заявил об угрозе демократиям от подобных России стран 20:32, Политика ЦБ составил план по предупреждению банкротства «Открытия» 20:24, Финансы В ННК Худайнатова подтвердили реорганизацию активов после санкций 19:59, Бизнес Неизвестный с железной трубой напал на главу московского штаба Навального 19:56, Общество Мужчина во Франции с криками «Аллах акбар» напал на прохожих с молотком 19:47, Общество МИД пригрозил принять меры в ответ на допрос экс-сотрудника Sputnik в США 19:43, Политика Киев заявил об отказе Siemens от сотрудничества ради контрактов в России 19:37, Политика Володин посоветовал депутатам «не жить пессимизмом» 19:17, Политика СМИ сообщили о 15 пострадавших от сильного ветра в Москве 18:51, Общество Спутник и Сатурн: снимки зонда Cassini 18:48, Фотогалерея  Суд в Москве арестовал подозреваемого в нападении с пистолетом подростка 18:44, Общество Минпромторг предложил субсидировать сервисные автоцентры за рубежом 18:34, Бизнес Число пострадавших при теракте в лондонском метро возросло до 22 18:28, Общество Вице-спикер Госдумы извинился перед мамой ребенка-инвалида за комментарий 18:27, Общество В Минкультуры ответили на рекомендацию не показывать «Матильду» в Сургуте 18:24, Общество Кастрюли против санкций: как заработать на школе сыроделия 18:17, Свое дело Сергей Шишкин: «Рабочая атмосфера в команде решает проблемы без надрыва» 18:16, Партнерский материал УЕФА дисквалифицировал Федора Смолова за оскорбление судьи 18:12, Спорт
В Костроме завели дело на избившего активиста Навального полицейского
Общество, 22:15
0
В Костроме завели дело на избившего активиста Навального полицейского

Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудника полиции за избиение мужчины в Костроме 5 августа. Об этом говорится на сайте регионального СК.

Как сообщают следователи, полицейский 5 августа на площади Октябрьской в Костроме «применил к мужчине физическую силу». В этот же день, как сообщал РБК, во время пикета возле агитационного куба штаба Алексея Навального «мужчина в штатском» ударил одного из активистов — замкоординатора местного штаба Навального Александра Зыкова.

Следователи возбудили уголовное дело против полицейского по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия).

Неизвестный с железной трубой напал на главу московского штаба Навального
Общество

Как сообщал в начале августа координатор костромского штаба Навального Александр Субботин, во время пикета к организатору Анне Вершининой подошли представители городской администрации и сотрудники полиции, заявив, что куб был установлен незаконно, так как публичное мероприятие «не было согласовано с властями Костромы». Вершинина ответила, что площадь входит в перечень специально отведенных для публичных мероприятий мест. Полицейские решили составить на организатора административный протокол, на что Вершинина предложила составить его на месте, но получила отказ.

Полицейские без объяснения причин повели ее к машине, за Вершининой пошли остальные активисты. Александр Зыков стал снимать происходящее на телефон, в результате один из мужчин «в штатском» ударил его в лицо. Мужчина представился сотрудником полиции Эдуардом Волковым, но отказался предъявить удостоверение.

Теги: Алексей Навальный , Полиция , оппозиция , штаб Алексея Навального
Главное
ИГ взяла на себя ответственность за взрыв в метро Лондона Общество
Материалы по теме
Неизвестный с железной трубой напал на главу московского штаба Навального Общество
Неизвестные напали на Навального со связкой сарделек в Домодедово Общество
Суд признал законным штраф Навальному за нарушение при раздаче листовок Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку