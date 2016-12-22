СБУ рассказала об организованной Кремлем акции протеста в Киеве

Служба безопасности Украины рассказала об организованной «по инициативе Кремля» акции протеста «родственников участников АТО» в Киеве, которую пресекли украинские спецслужбы. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Российские спецслужбы запланировали проведение фейковой акции протеста от имени так называемого​​ Собрания матерей участников АТО», — сказано в сообщении. По данным СБУ, акцию протеста подготовили «подконтрольные российским спецслужбам» лица.

Украинская спецслужба утверждает, что для «массовки» были наняты более 250 студентов и пенсионеров за 150 грн (330 руб.). ​При этом никто из этих людей, по данным СБУ, не являлся родственником участника антитеррористической операции.

Аналогичное заявление СБУ опубликовала неделю назад, 8 сентября. По данным украинской спецслужбы, российская сторона планировала провести акцию «Собрания матерей участников АТО» во Львове. Тогда за участие в акции «предлагалось» более 850 руб.

15 сентября ФСБ сообщила о задержании сотрудника СБУ Геннадия Лимешко в Крыму, подозреваемого в планах совершить ряд диверсий. В том числе Лимешко подозревается в изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств. Он арестован до 13 октября. При этом источник РБК в СБУ назвал заявление ФСБ о задержании агента СБУ Лимешко «очередным фейком ФСБ».