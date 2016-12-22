Поклонская прокомментировала предложение выдвинуться в президенты России

Депутат Государственной думы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила РБК, что для нее существует лишь один кандидат в президенты — «Владимир Владимирович Путин».

Поклонская добавила, что не намерена выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах. О том, что Монархическая партия России намерена предложить депутату свою поддержку в выдвижении на пост главы государства, ранее заявил «РИА Новости» ее основатель Антон Баков.

Монархическая партия была зарегистрирована в 2012 году. Партия выступает за установление в России монархической формы правления, а также за создание ориентированного на Россию монархического государства. Кандидатом на «российский престол» партия считает представителя династии Романовых, проживающего в Германии Карла Эмиха Николауса Фридриха Германа цу Лейнингена. Он приходится правнуком великому князю Кириллу Владимировичу, двоюродному брату последнего российского императора Николая II.

Инициатор проекта, екатеринбургский девелопер Антон Баков выдвигал в январе 2016 года партию для участия в выборах в Государственную думу. Кроме того, в феврале 2017 года Баков вел переговоры с Республикой Кирибати о выкупе необитаемых островов в Тихом океане, чтобы основать там «Российскую империю», однако правительство страны отказалось продать территории за $350 млн. Тем не менее, тогда же Баков заявил, что сам президент Кирибати согласен на «возрождение империи Романовых​».