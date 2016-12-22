Мужчина с ножом напал на военнослужащего в парижском метро

В Париже вооруженный ножом мужчина напал на французского военнослужащего в метро, сообщает газета Le Point.

Как сообщает издание, атака произошла в 6:30 (7:30 мск) на станции «Шатле» парижского метрополитена. Вооруженный ножом мужчина напал на военнослужащего, патрулировавшего станцию в рамках антитеррористической операции Sentinelle («Часовой»). Военнослужащий ранений не получил. «Нападавший нейтрализован, и это является доказательством профессионализма и эффективности действий военнослужащих, участвующих в операции Sentinelle», — заявила министр Вооруженных сил Франции Флоренс Парли.

Как сообщили в полиции, совершивший нападение Омар М. не состоял в картотеке полиции и ранее не совершал правонарушений. В то же время, по данным издания, спецслужбы выяснили, что подозреваемый посещал религиозные мусульманские собрания экстремистского толка.

Это не первое нападение на военнослужащих, ведущих патрулирование стратегических объектов в крупных французских городах в рамках операции Sentinelle. Так, 9 августа автомобиль протаранил группу французских солдат в пригороде Парижа Леваллуа-Перре. В результате нападения шесть человек получили ранения и были госпитализированы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Начало операции Sentinelle было объявлено в январе 2015 года после террористических атак в Париже. В ней постоянно участвуют 7 тыс. военнослужащих с возможностью увеличения контингента до 10 тыс. в случае чрезвычайной ситуации (3 тыс. военнослужащих составляют так называемый «стратегический резерв»).