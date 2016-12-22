Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,91 57,36 EUR Нал. 69,10 68,45 USD Бирж. 57,51 +0,01 EUR Бирж. 68,72 +0,18 USD ЦБ. 57,53 -0,24 EUR ЦБ. 68,58 -0,11 EUR/USD 1,19 +0,00 ММВБ 2043,56 -0,42% РТС 1119,37 -0,56% Brent 55,51 +0,42% DJIA 22203,48 +0,20% Nasdaq 6429,08 -0,48% FTSE 7215,96 -1,09%
Мужчина с ножом напал на военнослужащего в парижском метро
Лента новостей
Сливочное масло «Вкуснотеево» победило на выставке World Food Moscow 2017 13:18, Пресс-релизы Порошенко назвал себя «президентом мира» 13:12, Политика Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы 13:06, Общество Москва решила стать мировым лидером по числу трамваев 13:03, Общество Глава ФСИН попросил уволить обвиняемого в растрате заместителя 12:58, Общество Как быстро влиться в рабочий коллектив 12:48, Партнерский материал Скончался торгпред России в Нидерландах 12:46, Общество От Березовского до Эрдогана: кто и за что извинялся перед Путиным 12:40, Политика В США самолет American Eagle Airlines столкнулся с буксиром в аэропорту 12:39, Общество Шанцев стал кандидатом на отставку в рамках ротации губернаторов 12:37, Политика Полиция сочла взрыв в лондонском метро терактом 12:35, Общество В ДНР назвали «очень важной» гумпомощь со стороны России 12:34, Экономика Мужчина с ножом напал на военнослужащего в парижском метро 12:21, Общество В Нижнем Новгороде погрузочный кран упал на дорогу 12:17, Общество Посольство России в Лондоне прокомментировало взрыв в метро 12:04, Общество Ученые назвали место падения пролетевшего над Петербургом болида 11:59, Общество В Британии умер самый старый кот в мире 11:59, Общество Володин предложил сократить заседания Госдумы по пятницам 11:57, Общество В ЛНР не посчитали трагедией отказ от «гуманитарной поддержки» Донбасса 11:49, Политика Самые яркие девушки мотор-шоу во Франкфурте 11:47, Авто  Порошенко предложил создать «группу друзей деоккупации Крыма» 11:44, Политика Гарвард отозвал приглашение информатору WikiLeaks Челси Мэннинг 11:43, Политика В ЕС предложили отстранить «Газпром» от управления «Северным потоком» 11:32, Бизнес Не угасание, а перезагрузка: 5 проектов для тех, кому за пятьдесят 11:30, Партнерский материал Сколько стоит визитница принцессы Дианы 11:28, Стиль Взрыв на станции Parsons Green в метро Лондона. Фоторепортаж 11:27, Фотогалерея 
Мужчина с ножом напал на военнослужащего в парижском метро
Общество, 12:21
0
Мужчина с ножом напал на военнослужащего в парижском метро

В Париже вооруженный ножом мужчина напал на французского военнослужащего в метро, сообщает газета Le Point.

Как сообщает издание, атака произошла в 6:30 (7:30 мск) на станции «Шатле» парижского метрополитена. Вооруженный ножом мужчина напал на военнослужащего, патрулировавшего станцию в рамках антитеррористической операции Sentinelle («Часовой»). Военнослужащий ранений не получил. «Нападавший нейтрализован, и это является доказательством профессионализма и эффективности действий военнослужащих, участвующих в операции Sentinelle», — заявила министр Вооруженных сил Франции Флоренс Парли.

Как сообщили в полиции, совершивший нападение Омар М. не состоял в картотеке полиции и ранее не совершал правонарушений. В то же время, по данным издания, спецслужбы выяснили, что подозреваемый посещал религиозные мусульманские собрания экстремистского толка.

Это не первое нападение на военнослужащих, ведущих патрулирование стратегических объектов в крупных французских городах в рамках операции Sentinelle. Так, 9 августа автомобиль протаранил группу французских солдат в пригороде Парижа Леваллуа-Перре. В результате нападения шесть человек получили ранения и были госпитализированы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Начало операции Sentinelle было объявлено в январе 2015 года после террористических атак в Париже. В ней постоянно участвуют 7 тыс. военнослужащих с возможностью увеличения контингента до 10 тыс. в случае чрезвычайной ситуации (3 тыс. военнослужащих составляют так называемый «стратегический резерв»).

Крупнейшие теракты в Европе за последнее время

17 августа 2017 года фургон въехал в толпу на улице Рамбла в центре Барселоны. Погибли 14 человек, еще более 100 пострадали. Той же ночью в муниципалитете Камбрильс другая группа напала на пешеходов. В результате второго нападения пострадали 7 человек. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).

В ночь с 3 на 4 июня 2017 года в центре Лондона произошли два теракта. На Лондонском мосту фургон, в котором находились нападавшие, совершил наезд на пешеходов, после чего не остановился, а продолжил движение и доехал до рынка Боро (Borough Market). Там из транспортного средства вышли трое вооруженных охотничьими ножами, которые атаковали прохожих. Сотрудникам полиции удалось застрелить всех троих нападавших. В результате теракта погибли восемь человек. Ответственность за него взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ).

В ночь с 22 на 23 мая 2017 года после окончания концерта американской певицы Арианы Гранде в Манчесте произошел взрыв. Взрыв прогремел в фойе концертного зала «Манчестер Арена», когда зрители уже выходили из зала. По данным камер видеонаблюдения, предполагаемый исполнитель теракта, Салман Абеди, незадолго до случившегося вернулся из Ливии. В результате взрыва погибли 22 человека, еще 59 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

7 апреля 2017 года грузовик на большой скорости врезался в толпу пешеходов у торгового центра Ahlens Mal в Стокгольме, расположенного на главной пешеходной улице шведской столицы. В результате происшествия погибли четыре человека, еще 15 пострадали. Спустя несколько часов после теракта был задержан гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который вскоре признал свою вину. Подозреваемый в совершении теракта был связан с террористической группировкой «Исламское государство».

22 марта 2017 года террорист въехал на машине в людей на Вестминстерском мосту в Лондоне, затем врезался в ограждение здания британского парламента, вышел из автомобиля и напал с ножом на полицейского. Полицейский скончался, а террорист был застрелен. Жертвами теракта стали пять человек, еще около 40 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство»

19 декабря 2016 года грузовик с прицепом врезался в толпу посетителей рождественского рынка в Берлине. Он проехал по территории около 80 м, погибли 12 человек, еще 48 пострадали. В кабине находился пассажир, который погиб. Объявленный в розыск подозреваемый 24-летний гражданин Туниса, который управлял автомобилем, позднее был убит в Милане в перестрелке с полицией. Террорист был связан с группировкой «Исламское государство».

14 июля 2016 года в толпу праздновавших День взятия Бастилии на Английском променаде в Ницце врезался грузовик. Машина успела проехать по набережной около 2 км на скорости 60–70 км/ч, прежде чем была остановлена. Водитель был застрелен полицией. В машине было обнаружено огнестрельное оружие и гранаты, весь арсенал находился в боевой готовности. В результате теракта погибли 84 человека.

22 марта 2016 года два взрыва произошли в Брюсселе: один — в аэропорту, другой — на станции метро «Маэльбек». В результате взрывов погибли 32 человека, более 300 пострадали. Ответственность за теракты взяла на себя группировка «Исламское государство».

13 ноября 2015 года серия терактов произошла в Париже. Неизвестные открыли стрельбу в одном из ресторанов, три взрыва прогремели вблизи стадиона «Стад де Франс», где проходил матч футбольных сборных Франции и Германии, а на концерте в зале «Батаклан» неизвестные захватили заложников. В общей сложности погибли 129 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство».

7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши напали на редакцию юмористического журнала Charlie Hebdo в Париже и убили 12 человек. Причиной нападения стала публикация карикатур на исламские темы. Преследование братьев Куаши продолжалось три дня. 9 января в результате спецоперации они были убиты.

Теги: метро , атака , Париж
Главное
Кремль заявил о «перераспределении» в гуманитарной поддержке Донбасса Политика
Материалы по теме
В Великобритании неизвестный с ножом напал на прихожан церкви Общество
Мужчина с ножом напал на прохожих в Марселе Общество
Мужчина с ножом ранил двух полицейских у Букингемского дворца в Лондоне Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку