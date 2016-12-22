Порошенко предложил создать «группу друзей деоккупации Крыма»

Президент Украины Петр Порошенко на встрече Ялтинской европейской стратегии в Киеве выступил с инициативой создать международную группу для решения вопросов по возвращению Крыма в состав страны. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Глава государства отметил, что у Украины есть «координированная поддержка партнеров во всем мире», и предложил создать «группу друзей деоккупации Крыма» для согласования совместных действий в этом вопросе.​ «Я планирую обсудить это подробно в Нью-Йорке на Генассамблее ООН», — пояснил Порошенко.

Ранее в сентябре Порошенко в ходе ежегодного послания к Верховной раде заявил о намерении превратить Крым в «неподъемное бремя» для России. «Можем ли мы отбить Крым от России силой? Реалистично, нет. Уйдет она оттуда сама? К сожалению, нет. Но мы можем создать условия, когда Крым станет для России неподъемным бременем», — заявил Порошенко.



9 сентября постпред Украины в ООН Владимир Ельченко заявил о «неожиданностях», которые ждут Россию на 72-й сессии Генассамблеи ООН. По его словам, Украина собирается озвучить ряд претензий к России.

Генассамблея ООН открылась 12 сентября в Нью-Йорке, с 19 сентября там начнутся обсуждения внешнеполитических вопросов в рамках недели высокого уровня. Выступление Порошенко запланировано на 20 сентября. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не планирует посещать Генассамблею ООН.

Крым вошел в состав России после референдума, состоявшегося в марте 2014 года. По официальным данным, 97% жителей полуострова тогда выступили за присоединение к России.

Украина не признает Крым российской территорией и считает, что он временно оккупирован.



