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Трамп подписал осуждающую расизм резолюцию
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Трамп подписал осуждающую расизм резолюцию
Политика, 09:28
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Трамп подписал осуждающую расизм резолюцию

Президент США Дональд Трамп подписал резолюцию конгресса, осуждающую «белый национализм» в связи с событиями в Шарлоттсвилле, сообщает USA Today.

Объединенная резолюция, с инициативой которой выступили сенаторы от демократов Тим Кейн и Марк Уорнер, осуждает события в Шарлоттсвилле как «акты домашнего терроризма» и призывает Трампа высказаться против расизма, экстремизма, антисемитизма, ксенофобии и идей превосходства белой расы. Как отметил глава государства, он подписал резолюцию «с удовольствием». «Мы нация, основанная на том принципе, что все из нас созданы равными. Позвольте нам идти вперед, чтобы заново открыть границы любви и взаимопонимания, которые объединяют нас вместе как американцев», — заявил Трамп по случаю подписания резолюции.

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Глава государства подчеркнул, что он против «ненависти, фанатизма и расизма во всех его формах». В то же время незадолго до подписания резолюции Трамп сравнил неонацистов и белых расистов с антифашистами, заметив, что «на той стороне [антифашистов] также немало плохих парней».

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Столкновения в городе Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, начались в середине августа из-за решения местных властей демонтировать памятник участнику гражданской войны в США на стороне Конфедерации — генералу Роберту Ли.

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В ночь на 12 августа сотни ультраправых собрались с факелами у монумента, а также провели несколько шествий. Из-за столкновений с левыми активистами и антифашистами в городе был введен комендантский час. Днем 12 августа Dodge Challenger врезался в толпу противников ультраправых. В результате погибла 32-летняя женщина, также были ранены более 20 человек. За рулем автомобиля был 20-летний Алекс Филдс, который придерживался идеологии неонацизма. Дональд Трамп осудил инцидент.


 

Теги: закон , расизм , Дональд Трамп , осуждение
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