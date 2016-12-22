Овечкин заявил о невозможности своего участия в Олимпиаде 2018 года

Российский и американский хоккеист Александр Овечкин не будет участвовать в зимних Олимпиаде 2018 года из-за того, что ​Международная федерация хоккея (IIHF) не допускает хоккеистов Национальной хоккейной лиги США (НХЛ) к участию в играх. Об этом говорится в заявлении спортсмена, опубликованном на сайте НХЛ

Овечкин отметил, что Олимпиада у него «в крови», и всем известно о его любви к своей стране. Спортсмен напомнил, что раньше для игроков НХЛ не существовало выбора между хоккейным клубом и собственной страной на международных соревнованиях. Овечкин заметил, что спортсмены «не должны находиться в ситуации подобного выбора». Хоккеист заявил о разочаровании позицией Международного олимпийского комитета (МОК), IIHF и НХЛ и подчеркнул, что это «нечестно по отношению ко всем игрокам НХЛ, которые имеют шанс выиграть Олимпиаду для своей страны». «Я все еще надеюсь выиграть золото для моей страны. Я надеюсь, что ситуация изменится и все мы [игроки НХЛ] получим шанс участвовать в Олимпиаде 2022 года», — заключил Овечкин​

В апреле НХЛ заявила, что не станет приостанавливать свой чемпионат во время Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Тем не менее, Овечкин заявлял, что все равно примет в них участие. 13 cентября глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что Овечкину придется смириться со своим отсутствием на грядущей зимней Олимпиаде и играть в чемпионате НХЛ за Washington Capitals. В четверг 14 сентября НХЛ заявила, что не допустит участия своих игроков в Олимпийских играх во время чемпионата.

Александр Овечкин — профессиональный российский хоккеист. Он является капитаном и нападающим в американском клубе Washington Capitals. Овечкин начал спортивную карьеру в российском клубе «Динамо». В 2005 году он дебютировал в НХЛ за Washington Capitals,. В составе этого клуба хоккеист играет до сих пор.



