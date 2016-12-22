При взрыве на военной базе в США погиб один человек
Общество, 06:06
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При взрыве на военной базе в США погиб один человек
В результате взрыва на военной базе Форт-Брэгг в Северной Каролине погиб один спецназовец. Об этом говорится в заявлении командования сил специальных операций США в Facebook.
Также военное командование подтвердило, что в результате инцидента, помимо погибшего, получили ранения семь человек. В их числе курсанты и персонал базы. Ранее сообщалось о том, что в результате взрыва пострадали от восьми до 15 человек.
Взрыв на базе Форт-Брэгг произошел накануне, 14 сентября, во время проведения тренировки. Информацию о том, что именно послужило причиной взрыва, армия США пока не сообщала. В заявлении военное командование подчеркнуло, что расследование инцидента продолжается.