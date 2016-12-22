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В Госдепе не сочли «местью» лишение консульств США в России парковок
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В Госдепе не сочли «местью» лишение консульств США в России парковок
Политика, 02:27
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В Госдепе не сочли «местью» лишение консульств США в России парковок

Госдеп не считает лишение консульств США в России парковок ответной мерой на ухудшение отношений, однако намерен обсудить эту проблему с российскими властями. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель ведомства Хизер Науэрт.

По словам Науэрт, лишение консульств парковок Госдем обсудит с российским МИДом. «Но я не хочу характеризовать это как своего рода месть. Мы хотим продвинуться в развитии наших отношений с правительством России», — отметила Науэрт.

Журналисты уточнили у Науэрт, какие ответные меры готов принять Вашингтон. «Собираетесь ли вы заставить российских дипломатов в Вашингтоне ездить на велосипедах?», — уточнил журналист. «Здесь многие ездят на велосипедах. Это не такая уж и плохая идея», — отметила представитель Госдепа. В то же время, она подчеркнула, что Госдеп не будет принимать никакие ответных шагов на действия российских властей.

В последние несколько дней по решению местных властей были ликвидированы парковки у консульств США в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. В пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга это объяснили тем, что парковка была «незаконной». До этого, 11 сентября, источники «Коммерсанта» допустили возможность подобных мер российских властей, назвав их «шагами по достижению паритета» между российскими и американскими дипломатами.

Теги: США , Госдеп
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