СК начал проверку после гибели горняка в шахте ЛУКОЙЛа в Коми
Общество, 17:17
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СК начал проверку после гибели горняка в шахте ЛУКОЙЛа в Коми
Следственный комитет начал проверку после обвала шахты №1 Нефтешахтного управления «Яреганефти», входящей в «ЛУКОЙЛ-Коми». Об этом сообщается на сайте управления СК по республике. В результате инцидента погиб один человек.
В четверг, 14 сентября, сообщалось, что на шахте произошел обвал породы, когда в забое находились около 110 человек, из которых шесть работали на аварийном участке. В результате инцидента погиб один шахтер. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источника в экстренных службах, один шахтер был поднят на поверхность без признаков жизни. Остальные горняки не были заблокированы и продолжают свою работу.