СК начал проверку после гибели горняка в шахте ЛУКОЙЛа в Коми

Следственный комитет начал проверку после обвала шахты №1 Нефтешахтного управления «Яреганефти», входящей в «ЛУКОЙЛ-Коми». Об этом сообщается на сайте управления СК по республике. В результате инцидента погиб один человек.



В четверг, 14 сентября, сообщалось, что на шахте произошел обвал породы, когда в забое находились около 110 человек, из которых шесть работали на аварийном участке. В результате инцидента погиб один шахтер. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источника в экстренных службах, один шахтер был поднят на поверхность без признаков жизни. Остальные горняки не были заблокированы и продолжают свою работу.

Эксплуатация Нефтешахтного управления «Яреганефти» началась в 1939 году. Нефть находится на глубине 165–200 м, обладает высокой вязкостью и содержит незначительное количество газа. Как сообщается на сайте ЛУКОЙЛа, Ярегское месторождение обладает одними из самых крупных в России запасами титановых руд, а также оно единственное, где добыча ведется шахтным способом.