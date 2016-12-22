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СК начал проверку после гибели горняка в шахте ЛУКОЙЛа в Коми
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СК начал проверку после гибели горняка в шахте ЛУКОЙЛа в Коми
Общество, 17:17
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СК начал проверку после гибели горняка в шахте ЛУКОЙЛа в Коми

Следственный комитет начал проверку после обвала шахты №1 Нефтешахтного управления «Яреганефти», входящей в «ЛУКОЙЛ-Коми». Об этом сообщается на сайте управления СК по республике. В результате инцидента погиб один человек.

В четверг, 14 сентября, сообщалось, что на шахте произошел обвал породы, когда в забое находились около 110 человек, из которых шесть работали на аварийном участке. В результате инцидента погиб один шахтер. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источника в экстренных службах, один шахтер был поднят на поверхность без признаков жизни. Остальные горняки не были заблокированы и продолжают свою работу.

Эксплуатация Нефтешахтного управления «Яреганефти» началась в 1939 году. Нефть находится на глубине 165–200 м,  обладает высокой вязкостью и содержит незначительное количество газа. Как сообщается на сайте ЛУКОЙЛа, Ярегское месторождение обладает одними из самых крупных в России запасами титановых руд, а также оно единственное, где добыча ведется шахтным способом.
Теги: ЛУКОЙЛ , Следственный комитет , шахта
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