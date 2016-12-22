В РПЦ сравнили ситуацию вокруг «Матильды» с Charlie Hebdo

Митрополит Волоколамский Илларион сравнил ситуацию вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» с историей французского еженедельника Charlie Hebdo. Об этом говорится в сообщении синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, поступившем в РБК.

«Тогда нас всех пытались поставить перед дилеммой: вы с «Шарли» или вы с террористами, которые расстреляли сотрудников редакции? Сейчас нас пытаются поставить перед выбором: либо ты поддерживаешь «Матильду», либо ты с теми, кто призывает сжигать кинотеатры», — заявил митрополит.



Представитель РПЦ категорически выступил против призывов к насилию и угрозам «в адрес кого бы то ни было, будь то режиссер, актеры, прокатчик». Кроме того, митрополит Илларион высказался против запрета показа «Матильды» и против цензуры «по советскому образцу». Он подчеркнул, что не может и не хочет занимать сторону тех, кто защищает фильм Учителя.

Митрополит рассказал, что в отличие от большинства участников конфликта вокруг киноленты он смотрел полную версию фильма, и высказал свое мнение, которое «обидело режиссера».

«Многие люди не понимают, зачем нужно было в год столетия революции в очередной раз публично плюнуть в человека, который был расстрелян вместе со своей семьей, с несовершеннолетними детьми», — сказал Илларион. Он заявил, что в фильме императрица Александра Федоровна, которая также как и ее муж Николай II была причислена к лику святых, представлена в фильме как «истеричная ведьма».



Митрополит Илларион выразил надежду, что в год столетия российской революции, «обернувшейся многомиллионными жертвами, найдутся такие режиссеры, писатели и художники», который «воздадут должное» памяти Николая II.

В среду, 13 сентября, сообщалось, что руководство киносетей «Синема парк» и «Формула кино» решило не показывать «Матильду» из-за писем с угрозами от организации «Христианское государство — Святая Русь». Как рассказала РБК директор по связям с общественностью киносети Александра Артамонова, письма были присланы «несколько раз» в кинотеатры в разные города России. По ее словам, в письмах говорилось о поджогах и «потенциальных угрозах жизни» посетителей.

В начале сентября адвокат Алексея Учителя Константин Добрынин рассказал о том, что угрозы из-за показа фильма «Матильда» получило руководство более 100 кинотеатров в России.​

Нападение на редакцию французского сатирического журнала Charlie Hebdo было совершено 7 января 2015 года. Вооруженные люди ворвались в здание редакции и открыли огонь. В результате погибли 12 человек, 11 получили ранения. Главные подозреваемые в совершении террористического акта, братья Саид и Шериф Куаши, были убиты сотрудниками французских правоохранительный органов во время спецоперации.