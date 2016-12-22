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Бывший акционер «Акадо» инвестировал в блокчейн
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Бывший акционер «Акадо» инвестировал в блокчейн
Технологии и медиа, 09:19
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Бывший акционер «Акадо» инвестировал в блокчейн

Основатель «Акадо» Юрий Припачкин в начале лета 2017 года полностью вышел бизнеса третьего по количеству абонентов в Москве провайдера, писали «Ведомости». Его долю приобрели структуры «Реновы» Виктора Вексельберга, основного акционера «Акадо». Сумма сделки оценивалась аналитиками в 6,4-8,5 млрд руб.

В конце августа, советник президента России по интернету Герман Клименко объявил о создании Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) и Припачкин стал ее президентом.

Но тема блокчейна интересует Припачкина не только в части некоммерческой ассоциации, а как бизнес. Об этом он сам рассказал РБК. По его словам, ​заниматься задачей создания распределенных реестров он начал еще в 2003 году, когда являлся ​генеральным конструктором проекта «Электронная Москва». «Использование технологии блокчейн не стало для меня чем-то принципиально новым, это было продолжением той деятельности, которой я занимался все эти годы», — отметил он. Более года назад Припачкин стал участвовать как инвестор в ряде проектов, связанных с созданием инфраструктуры, необходимой для развития рынка криптовалют и использования блокчейн технологий (консалтинг, обменники, биржи и пр.).

В эти проекты, по его словам, в общей сложности было инвестировано около $10 млн. Другие детали Припачкин пока отказался раскрывать. Лишь отметил, что дополнительные средства проекты будут привлекать уже на ICO, первое размещение может состояться в конце октября.

При этом инвестировать в телекоммуникации Юрий Припачкин не намерен. «Время телекомов, как интересного бизнеса, ушло. Телеком-компании будут, конечно, продолжать получать выручку, но из-за роста конкуренции и увеличения издержек, уровень их рентабельности будет снижаться. Теперь основная прибыль формируется у агрегаторов контента, владельцев прав и сервисов. Соответственно будут падать мультипликаторы и стоимость телеком-компаний», — отметил бывший совладелец «Акадо».

Теги: блокчейн , «Акадо» , Юрий Припачкин
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