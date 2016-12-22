Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,21 57,72 EUR Нал. 69,47 68,73 USD Бирж. 57,96 +0,25 EUR Бирж. 68,90 -0,10 USD ЦБ. 57,67 +0,40 EUR ЦБ. 69,10 +0,55 EUR/USD 1,19 -0,00 ММВБ 2054,19 -0,22% РТС 1118,38 -0,52% Brent 55,05 -0,05% DJIA 22158,18 +0,18% Nasdaq 6460,19 +0,09% FTSE 7379,70 -0,28%
Посольство России в США прокомментировало запрет на Касперского
Лента новостей
Посольство России в США прокомментировало запрет на Касперского 04:35, Политика СМИ узнали о кладе времен Николая II в квартире москвички 03:40, Общество Умер сыгравший в «Клане Сопрано» актер Фрэнк Винсент 03:38, Общество Разведка США зафиксировала перемещение ракетных комплексов в КНДР 03:00, Политика Европарламент призвал ввести санкции против россиян по делу Магнитского 02:46, Политика Орудие убийства Троцкого покажут широкой публике впервые за 78 лет 02:10, Общество СМИ узнали о разрешении правительства мирно урегулировать спор с Exxon 02:07, Бизнес В Госдуме связали запрет на Касперского в США с попыткой давить на бизнес 01:13, Политика NBC узнал об интересе следствия к сыну Флинна по «российскому делу» 00:47, Политика СМИ сообщили о напавшем на прохожих с криками «Аллах акбар» в Тулузе 00:39, Общество Руководство «Зарядья» рассказало о нанесенных посетителями разрушениях 00:13, Общество Прикрывая юрлица: как туроператоры сэкономили на выплатах на случай краха 00:01, Бизнес На заправках «Роснефти» появятся «Пятерочки» 00:00, Бизнес Число вакансий в России достигло четырехлетнего максимума 00:00, Экономика «Спартак» упустил победу в первом матче Лиги чемпионов 13 сен, 23:42, Спорт Мутко назвал сложным матч между Россией и Грецией на Евробаскете 13 сен, 23:28, Общество «Лаборатория Касперского» ответила на обвинения властей США 13 сен, 23:09, Политика Путин и участники Суперсерии 1972 года посмотрели хоккейный матч юниоров 13 сен, 22:57, Общество Суета вокруг маневров: почему Запад боится учений «Запад-2017» 13 сен, 22:52, Политика Растрата и девять дел: зачем сотрудники ФСБ пришли к замдиректора ФСИН 13 сен, 22:36, Общество Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера 13 сен, 22:26, Технологии и медиа Абонент эвакуирован: карта телефонного терроризма 13 сентября 13 сен, 22:18, Общество  Неизвестный открыл стрельбу в школе в штате Вашингтон 13 сен, 22:05, Общество ФСБ пришла с обысками к проектировщику «Лахта-центра» и башни «Эволюция» 13 сен, 21:56, Общество Саакашвили рассказал о планах посетить Киев 13 сен, 21:48, Политика В Воронцовских пещерах в Сочи пропал председатель союза дайверов Удмуртии 13 сен, 21:45, Общество Лига чемпионов по футболу. «Марибор» — «Спартак». Онлайн 13 сен, 21:45, Спорт ЦБ расширил перечень системно значимых банков 13 сен, 21:40, Финансы
Посольство России в США прокомментировало запрет на Касперского
Политика, 04:35
0
Посольство России в США прокомментировало запрет на Касперского

Запрет США на использование антивируса Касперского в госучреждениях является продолжением русофобии. Об этом заявили в Посольстве России в США.

По мнению дипредставительства, запрет Касперского, а также лишение дипломатического иммунитета», фактическая «ликвидация нескольких официальных представительств России» — это «звенья одной цепи».

«Данные шаги не могут не вызывать крайнего сожаления. Они только отдаляют перспективы восстановления двустороннего сотрудничества, отвлекают от совместного решения первоочередных задач, в первую очередь в сфере борьбы с международным терроризмом», — заявили в посольстве.

Министерство внутренней безопасности США 14 сентября объявило, что продукция «Лаборатории Касперского» угрожает национальной безопасности страны. Там посчитали, что продукция российской компании может быть использована нашими властями для доступа к правительственным документам США. В связи с этим министерство дало госучреждениям три месяца на прекращение использования антивирусов компании.

В «Лаборатории Касперского» заявили, что разочарованы обвинениями со стороны США. Там подчеркнули, что не имеют политических связей ни с одним государством мира.

Глава комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что запрет Касперского может предшествовать давлению на российский бизнес.

Теги: посольство России в США , «Касперский»
Главное
СМИ узнали о коррупционной схеме при реконструкции Политехнического музея Общество
Материалы по теме
В Госдуме связали запрет на Касперского в США с попыткой давить на бизнес Политика
«Лаборатория Касперского» ответила на обвинения властей США Политика
Госучреждениям США запретили пользоваться антивирусом Касперского Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку