Посольство России в США прокомментировало запрет на Касперского

Запрет США на использование антивируса Касперского в госучреждениях является продолжением русофобии. Об этом заявили в Посольстве России в США.

По мнению дипредставительства, запрет Касперского, а также лишение дипломатического иммунитета», фактическая «ликвидация нескольких официальных представительств России» — это «звенья одной цепи».

«Данные шаги не могут не вызывать крайнего сожаления. Они только отдаляют перспективы восстановления двустороннего сотрудничества, отвлекают от совместного решения первоочередных задач, в первую очередь в сфере борьбы с международным терроризмом», — заявили в посольстве.

Министерство внутренней безопасности США 14 сентября объявило, что продукция «Лаборатории Касперского» угрожает национальной безопасности страны. Там посчитали, что продукция российской компании может быть использована нашими властями для доступа к правительственным документам США. В связи с этим министерство дало госучреждениям три месяца на прекращение использования антивирусов компании.



В «Лаборатории Касперского» заявили, что разочарованы обвинениями со стороны США. Там подчеркнули, что не имеют политических связей ни с одним государством мира.

Глава комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин заявил, что запрет Касперского может предшествовать давлению на российский бизнес.