Европарламент призвал ввести санкции против россиян по делу Магнитского

Европарламент призвал ЕС принять санкции в отношении 32 российских чиновников, которых считают причастными к уголовному преследованию юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Это следует из резолюции посвященной борьбе с коррупцией, принятой Европарламентом 13 сентября.

«Мы повторяем свой призыв из прошлых резолюций о том, что необходимо как можно скорее вынести на рассмотрение Совета министров Европейского союза список санкций в отношении 32 российских чиновников, причастных к гибели россиянина Сергея Магнитского», — говорится в документе.

Авторы документа призывают ввести санкции против всех этих людей, запретив им получать визы стран Евросоюза и заморозить их финансовые активы в ЕС.

Юрист Сергей Магнитский был арестован российскими властями в 2008 году по делу об уклонении фонда Hermitage Capital от уплаты налогов. Глава фонда Уильям Браудер утверждал, что преследование Магнитского связано с тем, что он раскрыл коррупционную схему вывода средств из российского бюджета. В 2009 году Магнитский скончался в СИЗО. После его смерти Браудер начал международную кампанию, направленную на то, чтобы наказать виновников кражи налогов и гибели юриста. Часть этих людей попала в «список Магнитского». Его фигурантам США запретили въезд в страну и арестовали их американские активы.

Конгресс США принял соответствующий закон — «акт Магнитского».