Мэрия Москвы опровергла данные об идее спрятать доску в память о Немцове

Мэрия Москвы не давала никаких рекомендаций по установке мемориальной доски политику Борису Немцову по адресу ул. Малая Ордынка, 3, заявил РБК через пресс-службу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.
«Официальных обращений в мэрию не поступало. В связи с этим никаких официальных распоряжений, рекомендаций, комментариев по этому поводу мэрия не давала. Ответственность за исполнение норм закона и охрану законно установленных памятных знаков несут префектуры административных округов», — сказал он. При этом Печатников добавил, что как установка, так и демонтаж памятных знаков лицами или организациями, на то не уполномоченными, являются самоуправством.
Ранее 13 сентября источник «Интерфакса» в столичной администрации рассказал, что власти Москвы предложили перенести мемориальную доску Немцова с фасада дома в подъезд. «Установка таблички в память о Борисе Немцове на фасаде дома — это нарушение закона», — сказал источник, подчеркнув, что размещение памятной доски в подъезде позволит избежать «конфликтной ситуации».
«Это трусливый, малодушный, бессовестный и унизительный совет», — заявил РБК инициатор установки мемориальной доски Сергей Пархоменко. Он добавил, что представители Немцова не собираются устанавливать мемориальную доску внутри подъезда.
Мемориальная доска Немцову была открыта 7 сентября. Как сообщал соратник Немцова Владимир Рыжков, она была изготовлена и установлена по решению собственников квартир дома. 12 сентября стало известно о том, что табличку демонтировали со стены дома активисты движения SERB.
Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.