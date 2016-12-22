Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,15 57,60 EUR Нал. 69,45 68,72 USD Бирж. 57,86 +0,15 EUR Бирж. 68,84 -0,16 USD ЦБ. 57,67 +0,40 EUR ЦБ. 69,10 +0,55 EUR/USD 1,19 -0,01 ММВБ 2055,69 -0,15% РТС 1118,29 -0,53% Brent 54,89 +1,12% DJIA 22111,72 -0,03% Nasdaq 6442,39 -0,18% FTSE 7379,70 -0,28%
Госдума отказалась «немедленно» смотреть «Матильду»
Лента новостей
В Москве завели дело из-за гибели подростка от удара током 18:45, Общество От 30 и младше: самые молодые высокопоставленные чиновники 18:40, Фотогалерея  Госдума отказалась «немедленно» смотреть «Матильду» 18:34, Общество Кадыров анонсировал возвращение двух российских детей из Ирака 18:31, Общество ФСО сообщила об эвакуации ГУМа в Москве 18:20, Общество Шторм на рынке: стоит ли инвестировать в страховщиков после удара «Ирмы» 18:10, Деньги В Москве после звонков о минировании эвакуировали около 30 тыс. человек 18:02, Общество Экс-губернатор Белых на суде вспомнил Юрия Деточкина 18:02, Общество В Мьянме опустели более 170 деревень народности рохинджа 17:41, Общество Партнер Nord Stream 2 допустил изменения в проекте из-за санкций США 17:36, Экономика Володин связал будущее России «только с именем Путина» 17:35, Политика «Победу» оштрафовали за продажу билетов на заполненный рейс 17:32, Бизнес «Уралхим» попросил запретить ввоз удобрений с Украины 17:29, Бизнес В Москве одобрили установку памятника Солженицыну в районе Таганки 17:27, Общество В Москве после звонков о минировании эвакуировали четыре ТЦ и два вокзала 17:26, Общество Родовая травма: как «нарисованный» капитал привел к закату частных банков 17:19, Мнение Авиадебошира приговорили к 6 месяцам колонии-поселения 17:18, Общество Путин принял в Сочи министра иностранных дел Ирана 17:12, Политика Лидер «Сорока сороков» ответил на обвинения Мединского 17:08, Общество Кремль переадресовал спецслужбам вопрос о массовом «минировании» зданий 17:00, Общество Ford Sollers увеличит число сотрудников более чем на 20% 16:51, Бизнес Игрока основного состава «Реала» дисквалифицировали на два матча 16:50, Спорт В Кремле назвали русофобским опубликовавший «игру слов» с Путиным журнал 16:43, Политика Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 16:35, РБК и Билайн Министр обороны Грузии назвал угрозой российские военные учения в Абхазии 16:33, Политика Кремль призвал различать дискуссию о «Матильде» и проявления экстремизма 16:32, Общество Дейл Доэрти — РБК: «Бизнес корпораций — это борьба умирающих гигантов» 16:29, Свое дело В ДНР заявили о подготовке СБУ провокаций против «Правого сектора» 16:28, Политика
Госдума отказалась «немедленно» смотреть «Матильду»
Общество, 18:34
0
Госдума отказалась «немедленно» смотреть «Матильду»

Государственная дума не поддержала протокольное поручение депутата от фракции «Справедливой России» Елены Драпеко о том, чтобы срочно показать депутатам в рамках «Парламентского киноклуба» фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«У нас даже в рамках Государственной думы нет единой позиции. Мы обсуждаем то, кто никто не видел, ни те, кто «за», ни те, кто «против», — сказала, представляя протокольное поручение, его автор Драпеко.

Однако, как заявила глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова, этот вопрос не находится в компетенции регламентного комитета, и предложила поручение отклонить. В свою очередь Володин уточнил, что «у вас есть все полномочия принять это решение (о показе фильма) в рамках комитета по культуре». «И не нужно палату втягивать в это», — сказал он.

Ранее она поясняла, что фильм нужно показать не 26 октября, как ранее планировал глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин, а как можно быстрее.

«Никто не видел, а все уже переругались. Я хочу посмотреть, может, там и спорить не о чем», — объяснила свою инициативу Драпеко. Она отметила, что ее предложение поддержали коллеги по думскому комитету по культуре, в частности Станислав Говорухин и Иосиф Кобзон.

Накануне Говорухин назвал дату показа «Матильды» в нижней палате парламента — 26 октября 2017 года. Он отметил, что уже посмотрел картину и увидел в ней «недочеты» и «ошибки», однако с «художественной точки зрения» претензий к ленте нет. По мнению Говорухина, депутат Госдумы Наталья Поклонская «разбудила все мракобесные силы», пытаясь спасти репутацию императора Николая II, но ее действия нанесли еще больший урон.

Кинотеатры объединенной сети «Формула кино» и «Синема парк» 12 сентября отказались от показа «Матильды». Пресс-служба сети кинотеатров объяснила свои действия угрозами в адрес кинопрокатчиков.

Министр культуры Владимир Мединский 13 сентября призвал полицейских пресечь давление на кинотеатры, которые планируют показать «Матильду». По словам Мединского, попытки помешать выходу ленты на экраны являются «беззаконием и цензурой», запрещенной Конституцией России. Министр отметил, что его «чаша терпения» переполнена из-за угроз в адрес кинотеатров.

Комментируя слова Мединского, Поклонская сообщила, что кинотеатры имеют право отказаться от показа «Матильды» и это не будет являться цензурой. Спикер Госдумы также заявил, что нельзя установить непосредственную связь между точкой зрения Поклонской и действиями противников кинокартины. Он отметил, что для этого «нужно иметь доказательную базу».

Конфликт вокруг фильма «Матильда»

Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.

О чем кино

История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.

Протесты

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Натал​ья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.

Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».

Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.

Теги: Госдума , «Матильда» , Алексей Учитель
Главное
В Москве после звонков о минировании эвакуировали четыре ТЦ и два вокзала Общество
Материалы по теме
Кремль призвал различать дискуссию о «Матильде» и проявления экстремизма Общество
Володин заступился за Поклонскую в конфликте вокруг «Матильды» Общество
Поклонская ответила «на «переполненную чашу» Мединского из-за «Матильды» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку