Госдума отказалась «немедленно» смотреть «Матильду»

Государственная дума не поддержала протокольное поручение депутата от фракции «Справедливой России» Елены Драпеко о том, чтобы срочно показать депутатам в рамках «Парламентского киноклуба» фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«У нас даже в рамках Государственной думы нет единой позиции. Мы обсуждаем то, кто никто не видел, ни те, кто «за», ни те, кто «против», — сказала, представляя протокольное поручение, его автор Драпеко.

Однако, как заявила глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова, этот вопрос не находится в компетенции регламентного комитета, и предложила поручение отклонить. В свою очередь Володин уточнил, что «у вас есть все полномочия принять это решение (о показе фильма) в рамках комитета по культуре». «И не нужно палату втягивать в это», — сказал он.

Ранее она поясняла, что фильм нужно показать не 26 октября, как ранее планировал глава комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин, а как можно быстрее.

«Никто не видел, а все уже переругались. Я хочу посмотреть, может, там и спорить не о чем», — объяснила свою инициативу Драпеко. Она отметила, что ее предложение поддержали коллеги по думскому комитету по культуре, в частности Станислав Говорухин и Иосиф Кобзон.

Накануне Говорухин назвал дату показа «Матильды» в нижней палате парламента — 26 октября 2017 года. Он отметил, что уже посмотрел картину и увидел в ней «недочеты» и «ошибки», однако с «художественной точки зрения» претензий к ленте нет. По мнению Говорухина, депутат Госдумы Наталья Поклонская «разбудила все мракобесные силы», пытаясь спасти репутацию императора Николая II, но ее действия нанесли еще больший урон.

Кинотеатры объединенной сети «Формула кино» и «Синема парк» 12 сентября отказались от показа «Матильды». Пресс-служба сети кинотеатров объяснила свои действия угрозами в адрес кинопрокатчиков.

Министр культуры Владимир Мединский 13 сентября призвал полицейских пресечь давление на кинотеатры, которые планируют показать «Матильду». По словам Мединского, попытки помешать выходу ленты на экраны являются «беззаконием и цензурой», запрещенной Конституцией России. Министр отметил, что его «чаша терпения» переполнена из-за угроз в адрес кинотеатров.

Комментируя слова Мединского, Поклонская сообщила, что кинотеатры имеют право отказаться от показа «Матильды» и это не будет являться цензурой. Спикер Госдумы также заявил, что нельзя установить непосредственную связь между точкой зрения Поклонской и действиями противников кинокартины. Он отметил, что для этого «нужно иметь доказательную базу».