В Мьянме опустели более 170 деревень народности рохинджа

Более 170 этнических деревень народности рохинджа в Мьянме «полностью опустели» после того, как их жители бежали в Бангладеш из-за недавних вспышек насилия в штате Ракхайн. Об этом со ссылкой на правительство Мьянмы сообщает Associated Press.

Всего в этом районе страны 471 деревень, из них опустели 176. Кроме того, в 34 поселениях жители начали покидать свои дома. При этом правительство Мьянмы настаивает, что рохинджа мигрируют незаконным способом, поэтому власти Мьянмы не позволят им вернуться обратно. «Перед тем как принять их [беженцев] обратно, мы должны сперва проверить их», — заявил пресс-секретарь президента Зау Хтай.

Агентство уточняет, что мусульмане рохинджа сталкиваются с «широко распространенным» преследованием и насилием со стороны буддийского большинства Мьянмы, в результате которого из страны бежали уже «сотни тысяч» мусульман.

​Reuters сообщал 12 сентября, что число беженцев-рохинджа увеличилось до 370 тыс. человек. Беженцы направляются через границу в Бангладеш. Еще 8 сентября их численность в ООН оценивалась в 270 тыс.

Конфликт между мусульманами народности рохинджа и правительством в Мьянме продолжается с середины XX века. Обострение ситуации случилось в конце августа 2017 года, после нападений на полицейские посты на севере страны. Правительство возложило ответственность за нападения на отряды «Араканской армии спасения рохинджа» (ARSA). После этого в регионе начался гуманитарный кризис. Правозащитники обвиняют власти Мьянмы в преследовании мусульман-рохинджа и в массовых убийствах.

В России события в Мьянме приобрели широкий международный резонанс после реакции мусульманского сообщества. В Москве в начале сентября прошла несанкционированная акция в поддержку мьянмарских мусульман. На следующий день митинг в поддержку рохинджа прошел в Грозном. На нем, по оценкам местной полиции, собралось около миллиона человек.