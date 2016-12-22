Экс-губернатор Белых на суде вспомнил Юрия Деточкина

Бывший губернатор Кировский области Никита Белых, обвиняемый в получении взяток на €600 тыс., на заседании в Пресненском суде Москвы вспомнил главного героя фильма «Берегись автомобиля» Юрия Деточкина. Об этом сообщает корреспондент РБК из зала суда.

«У меня не было иллюзий по поводу бюджета региона. Так какая логика в обвинении? Если я брал деньги — 18 миллионов рублей, — и столько же денег потратил на благотворительность? Можно вспомнить Юрия Деточкина, но тут не будут биться ни сроки, ни суммы», — заявил Белых.

Ранее, 5 сентября, экс-губернатор не признал себя виновным в получении взяток на €600 тыс.

«Вину свою я категорически не признаю. Считаю, что это всё — банальная провокация правоохранительных органов, и в ходе процесса я намерен это аргументировать», — отметил Белых. Он заявил, что обвинение построено на показаниях бизнесменов, на которых надавили сотрудники спецслужб. По мнению Белых, один из предпринимателей был осужден, а другой дал взятку для прекращения уголовного преследования.

Бывшего губернатора задержали 24 июня 2016 года в столице. Его обвинили в получении взятки в размере €600 тыс. Против него завели дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Президент Владимир Путин 28 июля 2016 года освободил Белых от должности в связи с утратой доверия. Пресненский суд Москвы 22 августа 2017 года продлил арест Белых на шесть месяцев, до 4 февраля 2018 года.

Во время содержания под стражей экс-губернатор неоднократно жаловался на ухудшение состояния здоровья. В частности, Белых сообщал об обострении диабета, высоком давлении, из-за чего произошло нарушение работы мозга, а также о проблемах с суставами. В августе он заявил о сильном ухудшении зрения.



Юрий Деточкин — главный герой фильма Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля», которого сыграл Иннокентий Смоктуновский. Фильм вышел на экраны в мае 1966 года. По сюжету Деточкин угонял автомобили у взяточников и спекулянтов, продавал их, а вырученные деньги переводил в детские дома.