Лидер «Сорока сороков» ответил на обвинения Мединского

Лидер православного движения «Сорок сороков» отверг обвинения министра культуры России Владимира Мединского в адрес православных активистов и заявил, что осуждает поджоги в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге в преддверии показа фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом он сообщил агентству «Интерфакс».

«Попытки маргинализировать православных христиан и отказывать им в законном праве отстаивать свои нравственные ценности и гражданские права не украшают любых чиновников, тем более чиновников федерального уровня», — заявил Кормухин. Он отметил, что движение «Сорок сороков» выступает против любых форм экстремизма, а члены движения осуждают произошедшие из-за фильма «Матильда» поджоги.

Кормухин отметил, что готов оказать помощь сотрудникам правоохранительных органов «в поимке преступников, посягающих на жизнь, здоровье и имущество деятелей культуры». Он подчеркнул, что также солидарен с депутатами Ириной Родниной и Оксаной Пушкиной. Ранее они направили главе ФСБ России Александру Бортникову жалобу на организации, которые выступают против «Матильды».

Вместе с тем Кормухин считает, что верующие имеют право выступать «против кощунства в кино», и настаивает на недопустимости поддержки государством фильма, «в котором искажаются образы людей, широко почитаемых верующими россиянами». По его мнению, император Николай II и императрица Александра Федоровна изображаются в фильме как «блудник и колдунья».

Ранее Мединский призвал правоохранительные органы пресечь давление на кинотеатры, которые намерены выпустить в прокат «Матильду». Министр назвал попытки помешать выходу картины на экраны «беззаконием и цензурой», которую запрещает Конституция России. Он подчеркнул, что его «чаша терпения переполнена» из-за угроз в адрес кинопрокатчиков.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что право отказа от проката «Матильды» кинотеатрами не является цензурой. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что нельзя усматривать непосредственную связь между точкой зрения Поклонской и действиями противников «Матильды». По мнению Володина, для дачи таких оценок «нужно иметь доказательную базу».

Неизвестные в ночь на 31 августа забросали окно киностудии Учителя «Лендок» в Санкт-Петербурге «коктейлями Молотова». В Екатеринбурге 4 сентября микроавтобус УАЗ, в котором находились газовые баллоны и бочки с бензином, врезался в фойе киноконцертного театра «Космос». После этого водитель Денис Мурашов кинул в здание бутылку с зажигательной смесью и сбежал. Театр загорелся, но вскоре был потушен. Мурашов был задержан полицией.

Также 11 сентября напротив офиса адвокатской коллегии защитника Алексея Учителя Константина Добрынина неизвестные подожгли две машины. На месте происшествия впоследствии обнаружили записку со словами «гореть за Матильду». Добрынин предположил, что акт вандализма совершили активисты «Сорок сороков». Кормухин опроверг причастность движения к поджогам, отметив, что «Сорок сороков» отрицают подобные действия.