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Эрдоган ответил США на критику сделки по С-400 с Россией
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Эрдоган ответил США на критику сделки по С-400 с Россией
Политика, 15:06
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Эрдоган ответил США на критику сделки по С-400 с Россией

Несмотря на то что США и Израиль подвергли критике сделку о покупке систем С-400 у России, Турция по-прежнему будет делать всё для обеспечения своей безопасности. Об этом, как передает агентство Anadolu, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на выступлении в Стамбуле.

Эрдоган отметил, что после заключения сделки о поставке С-400 в Турцию «некоторые были вне себя от злости». «А что мы должны были делать? Турция принимала и продолжит принимать необходимые меры для обеспечения своей безопасности», — подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции напомнил, что после того, как США и Израиль отказались поставлять Анкаре ударные беспилотники, Турция была вынуждена сама наладить их производство, что также вызвало беспокойство Вашингтона и Тель-Авива.

Накануне, 12 сентября, официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт в ходе брифинга подвергла критике решение Анкары закупить зенитные ракетные комплексы в России. Недовольство США сделкой она объяснила «несовместимостью» российских вооружений со стандартами НАТО. В то же время она отметила, что США не планируют заставлять Турцию отказаться от контракта. Ранее о том, что российские комплексы могут быть несовместимы с системой обороны Североатлантического альянса, также заявил глава Комитета начальников штабов армии США генерал Джозеф Данфорд.

В конце июля представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что Турции «придется объяснить» причины контракта о поставке вооружений из России. В ответ Эрдоган выразил недоумение словами представителя американского военного ведомства. Он отметил, что ранее Анкара обращалась к США с предложением о покупке зенитных ракетных комплексов, однако не получила ответа.

Переговоры о поставках новейших комплексов С-400 в Турцию велись на высшем уровне руководством России и Турции с 2016 года, после того как отношения двух стран нормализовались. Возможность контракта на встрече весной 2017 года обсуждали лично Владимир Путин и Реджеп Эрдоган. В конце июля президент Турции подтвердил, что подписал соглашение о закупке С-400 в России, несмотря на недовольство западных партнеров. 12 сентября Эрдоган сообщил, что Россия уже получила задаток за комплексы.

Прорыв в НАТО: что стоит за покупкой Турцией российских С-400
Политика

В мае источники РБК в Кремле и Минобороны сообщили, что Россия предложила Турции приобрести С-400 по цене $500 млн за дивизион. В то же время Турция требовала от России не только поставки комплексов, но и передачи ей технологии их производства.

Что такое С-400

С-400 «Триумф» (по классификации НАТО — SA-21 Growler) — российская ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Система принята на вооружение в апреле 2007 года.

ЗРС способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км. С-400 может сбивать на дальности до 60 км и тактические баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с. Радиолокационные средства ЗРС обеспечивают обнаружение воздушных целей на дальности до 600 км. Зенитные управляемые ракеты могут поражать аэродинамические цели на высотах до 27 км, а баллистические цели — до 25 км.

Теги: США , Турция , С-400 , Реджеп Тайип Эрдоган
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