На Украину прибыла первая партия угля из США

В морской порт «Южный» близ Одессы прибыло первое судно с американским углем, предназначенным для украинских электростанций. Об этом говорится в сообщении на сайте порта.

В порт в ночь на 13 сентября прибыл балкер (сухогруз) Ocean Ambitious. На его борту находится 62 тыс. т угля. Этот груз предназначен для снабжения украинских тепловых электростанций (ТЭС). Как отмечается в сообщении, разгрузка судна займет около трех дней.

Как сообщил и.о. директора порта Виталий Жуковский, в скором времени в Одессу прибудут еще четыре судна с углем, которые доставят на Украину более 295 тыс. т топлива.

«Сегодня мы получили хорошую новость, что первая партия американского антрацитового угля уже на Украине. Сотрудничество компании — члена палаты Xcoal Energy & Resources и ПАО «Центрэнерго» — это важный шаг для развития украинско-американских торговых отношений», — прокомментировал прибытие судна президент Американской торговой палаты на Украине Андрей Гундер.

Судно с грузом угля отправилось на Украину 22 августа, в церемонии его отправки участвовал посол Украины в США.

Соглашения между украинской энергокомпанией «Центрэнерго» и американской компанией Xcoal было подписано 20 июня во время визита Петра Порошенко в Вашингтон. 30 июня президент США Дональд Трамп заявил о готовности Соединенных Штатов продать Украине «миллионы и миллионы тонн угля». Однако 18 июля уже после подписания соглашения о поставках из США стало известно об увеличении цены американского угля для Украины.

В 2017 году средняя цена на топливо, поставляемое американскими компаниями для украинских потребителей, выросла почти втрое по сравнению с предыдущим годом: с $71 за тонну весной 2016 года до более $200 весной этого года. Цены на американский уголь выросли также для ряда других стран Европы, таких как Австрия, Бельгия и Германия.