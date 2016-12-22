Стала известна причина смерти депутата Госдумы Ирины Евтушенко

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Ирина Евтушенко, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) умерла от продолжительной болезни, сообщили РБК в пресс-службе фракции.

«Дата и время похорон уточняются», — добавил собеседник.

О смерти Евтушенко сообщила пресс-служба сибирского университета. Она умерла в возрасте 60 лет. Коллектив СибГМУ принес соболезнования ее родным и близким.

Ирина Евтушенко родилась в Казахстане. Занималась лечебной и научной деятельностью, имела степень доктора медицинских наук, в 2015–2016 годах была главным врачом областного перинатального центра в Томске.

Депутатскую деятельность начала в 2010 году в городской думе Томска. В 2016 году была избрана депутатом Госдумы VII созыва в составе федерального списка кандидатов от «Единой России». Также была членом думского комитета по международным делам.