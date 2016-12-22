СМИ сообщили о сбое в работе сервисов Google

В работе Google и некоторых его крупных сервисов произошел сбой. Об этом сообщает британское издание The Independent.



По его данным, электронная почта Gmail, видеохостинг YouTube, виртуальный диск Google Drive и карты Google Maps перестали работать в некоторых странах. Каких именно, в материале Independent не сообщается.



Сайт Google информирует, что специалисты компании выясняли обстоятельства со сбоем в виртуальном диске Google Drive. Затем появилась информация, что работа сервиса была восстановлена для «некоторых пользователей», а для всех остальных диск будет работать «в ближайшее время». «Приносим извинения за неудобства и благодарим вас за терпение и постоянную поддержку», — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте, проблемы также появились в работе сервисов «Google Календарь», «Google Документы» и «Google Таблицы».