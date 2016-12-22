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Число беженцев-рохинджа увеличилось до 370 тыс. человек
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Число беженцев-рохинджа увеличилось до 370 тыс. человек
Общество, 13:58
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Число беженцев-рохинджа увеличилось до 370 тыс. человек

Общее число беженцев народности рохинджа в Мьянме достигло 370 тыс. человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя агентства ООН по делам беженцев.

Беженцы направляются через границу в Бангладеш. Их число увеличилось на 100 тыс. человек за прошедшие несколько дней. При этом приток беженцев продолжается.

Еще 8 сентября их численность в ООН оценивалась в 270 тыс. В то же время тогда официальный представитель ООН по делам беженцев Вивиан Тан пояснила, что изменение оценок численности беженцев связано с тем, что были обнаружены новые районы, где укрываются беженцы из Мьянмы.

Застарелый конфликт: что происходит в Мьянме Еще 5 фото
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Конфликт между мусульманами народности рохинджа и правительством в Мьянме продолжается с середины XX века, когда страна получила независимость. Большую часть населения Мьянмы составляют буддисты. Обострение конфликта между рохинджа и властями случилось в конце августа, когда были произведены нападения на полицейские и армейские посты на севере страны. Правительство возложило ответственность за нападения на отряды «Араканской армии спасения рохинджа» (ARSA). После этого в регионе начался гуманитарный кризис. Правозащитники обвиняют власти Мьянмы в преследовании мусульман-рохинджа и в массовых убийствах.

События в Мьянме приобрели широкий международный резонанс из-за реакции мусульманского сообщества. В России внимание на кризис было обращено в начале сентября, когда в Москве прошла несанкционированная акция в поддержку мьянмарских мусульман. На следующий день митинг в поддержку рохинджа прошел в Грозном. На нем, по оценкам местной полиции, собралось около миллиона человек.

Митинг поддержки мусульманского населения Мьянмы в Грозном. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Кадыров отправил сенатора с миссией к мусульманам в Мьянму
Политика

Свою поддержку рохинджа высказал глава Чечни Рамзан Кадыров. 7 сентября стало известно, что на помощь беженцам он отправил сенатора от Чечни Зияда Сабсаби. Помощь бежавшим из Мьянмы рохинджа начал оказывать благотворительный фонд имени Ахмата Кадырова. 10 сентября чеченский лидер заявил, что нужды в новых митингах в поддержку рохинджа нет.

Теги: ООН , Мьянма , рохинджа
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