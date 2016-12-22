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Против экс-руководства СКР возбудили новое уголовное дело
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Против экс-руководства СКР возбудили новое уголовное дело
Дело Шакро, 13:10
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Против экс-руководства СКР возбудили новое уголовное дело

Против экс-руководителя управления собственной безопасности Следственного комитета Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова возбуждено новое уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Информация о возбуждении нового уголовного дела по факту взятки была оглашена в Мосгорсуде, где решается вопрос о законности продления ареста Максименко. Срок следствия по делу установлен до 15 января 2018 года.

Как уточнил адвокат Максименко Андрей Гривцов, сумма инкриминируемой его подзащитному взятки составляет $500 тыс. «Сумма инкриминируемой взятки по новому обвинению в отношении Максименко составляет $500 тыс., однако наш подзащитный не причастен к этому», — рассказал он.

Руководитель службы безопасности СКР Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и заместитель руководителя столичного главка ведомства Денис Никандров были задержаны в июле 2016 года. Следствие обвиняет их в том, что они получили от Шакро Молодого взятку за послабление обвинения его подельнику Итальянцу.

«Коммерсантъ» 8 сентября сообщил, что один из обвиняемых, Денис Никандров, намерен пойти на сделку со следствием. Несмотря на то что досудебное соглашение между ним и следователями еще не заключено, он уже передал им информацию, изобличающую подельников. В том числе он рассказал о схеме получения взяток.

Теги: суд , СКР , дело Шакро
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