Минобороны отчиталось об освобождении восьми населенных пунктов в Сирии

В Сирии при наступлении правительственных войск на позиции боевиков в районе города Акербата за последнюю неделю было освобождено восемь населенных пунктов. Об этом, как передает ТАСС, сообщил начальник штаба группировки войск Вооруженных сил России в Сирии генерал-лейтенант Александр Лапин.

По словам Лапина, сирийские войска при поддержке российской авиации продолжают зачистку в районе города Акербата, освобожденного в начале сентября в ходе наступления. 11 сентября российские самолеты произвели 50 вылетов, уничтожив в районе боев 180 объектов боевиков, в том числе позиции артиллерии, склады боеприпасов, пункты управления и укрепрайоны.

​«В настоящее время террористам перекрыты оставшиеся пути доставки боеприпасов и материальных средств. Группировка подразделений сирийской армии продолжает операцию по зачистке местности от бандформирований ИГ (запрещенная в России террористическая организация. — РБК) в районах к западу и северу от Акербата», — рассказал представитель армии. При этом он отметил, что остающиеся в этом районе боевики оказывают упорное сопротивление наступающим силам.

Группировка боевиков в городе Акербате, расположенном в провинции Хама, была окружена в середине августа. В начале сентября подразделения сирийской армии вошли в город. После этого российское Минобороны заявило о ликвидации последнего очага сопротивления террористов в центральной Сирии.