Неизвестный сообщил о бомбе в показавшем «Матильду» торговом центре

Во Владивостоке неизвестный сообщил о бомбе, заложенной в торговом центре «Черемушки», рассказали РБК в региональном управлении полиции. Накануне в нем прошел предпремьерный показ фильма «Матильда».

«В полицию поступили сообщения о заминировании ряда объектов в городе Владивостоке. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается личность звонившего», — сообщили РБК в отделе информации и общественных связей управления МВД России по Приморскому краю.

Сотрудник головного офиса компании «Меридиан Девелопмент», управляющей ТЦ «Черемушки», подтвердил РБК эвакуацию посетителей. «Людей эвакуировали. Поступило заявление в полицию. Там сейчас полиция и МЧС [работают], проверяют», — сообщил собеседник РБК.

В МЧС комментировать информацию о минировании отказались.

Видео с эвакуацией посетителей торгового центра опубликовало издание PrimaMedia. Как уточняет издание, помимо «Черемушек» полиции также сообщили о минировании ТЦ «Седанка-Сити», автовокзала, супермаркета «Парус» ТЦ «Максим», супермаркета «Михайловский» и общежития Дальрыбвтуза.

Видео: Prim Press / YouTube

Как сообщает «РИА Новости», звонки о заложенных бомбах также поступили в полицию на Сахалине. В Южно-Сахалинске из-за анонимных звонков были эвакуированы торговые центры «Сити-Молл», «Славянский», «Плаза» и «Орбита».

Накануне, 11 сентября, как сообщало местное издание PrimaMedia, в кинотеатре, расположенном в ТЦ, был проведен показ фильма «Матильда». Его посетил сам режиссер фильма Алексей Учитель. Перед началом показа он выступил перед зрителями, поблагодарив их за внимание к картине.

За день до этого, 10 сентября, в нескольких церквях Владивостока прошли молебны, связанные с показом фильма. К организации молебнов местные приходы призвал митрополит Вениамин, глава Владивостокской епархии.

В Москве 11 сентября неизвестные подожгли машины, припаркованные около офиса адвокатской конторы, ведущей защиту Алексея Учителя. Рядом с местом происшествия были разбросаны листовки, на которых было написано «Гореть за Матильду». В связи с поджогом полиция возбудила уголовное дело.

До этого в Екатеринбурге мужчина на автомобиле «УАЗ», груженном газовыми баллонами, въехал в здание кинотеатра и поджог его. Мэр города Евгений Ройзман связал нападение с кампанией против фильма «Матильда».