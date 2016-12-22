Неизвестный сообщил о бомбе в показавшем «Матильду» торговом центре

Во Владивостоке неизвестный сообщил о бомбе, заложенной в торговом центре «Черемушки», рассказали РБК в региональном управлении полиции. Накануне в нем прошел предпремьерный показ фильма «Матильда».
«В полицию поступили сообщения о заминировании ряда объектов в городе Владивостоке. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливается личность звонившего», — сообщили РБК в отделе информации и общественных связей управления МВД России по Приморскому краю.
Сотрудник головного офиса компании «Меридиан Девелопмент», управляющей ТЦ «Черемушки», подтвердил РБК эвакуацию посетителей. «Людей эвакуировали. Поступило заявление в полицию. Там сейчас полиция и МЧС [работают], проверяют», — сообщил собеседник РБК.
В МЧС комментировать информацию о минировании отказались.
Видео с эвакуацией посетителей торгового центра опубликовало издание PrimaMedia. Как уточняет издание, помимо «Черемушек» полиции также сообщили о минировании ТЦ «Седанка-Сити», автовокзала, супермаркета «Парус» ТЦ «Максим», супермаркета «Михайловский» и общежития Дальрыбвтуза.
Как сообщает «РИА Новости», звонки о заложенных бомбах также поступили в полицию на Сахалине. В Южно-Сахалинске из-за анонимных звонков были эвакуированы торговые центры «Сити-Молл», «Славянский», «Плаза» и «Орбита».
Накануне, 11 сентября, как сообщало местное издание PrimaMedia, в кинотеатре, расположенном в ТЦ, был проведен показ фильма «Матильда». Его посетил сам режиссер фильма Алексей Учитель. Перед началом показа он выступил перед зрителями, поблагодарив их за внимание к картине.
За день до этого, 10 сентября, в нескольких церквях Владивостока прошли молебны, связанные с показом фильма. К организации молебнов местные приходы призвал митрополит Вениамин, глава Владивостокской епархии.
В Москве 11 сентября неизвестные подожгли машины, припаркованные около офиса адвокатской конторы, ведущей защиту Алексея Учителя. Рядом с местом происшествия были разбросаны листовки, на которых было написано «Гореть за Матильду». В связи с поджогом полиция возбудила уголовное дело.
До этого в Екатеринбурге мужчина на автомобиле «УАЗ», груженном газовыми баллонами, въехал в здание кинотеатра и поджог его. Мэр города Евгений Ройзман связал нападение с кампанией против фильма «Матильда».
Конфликт вокруг фильма «Матильда»
Фильм Алексея Учителя «Матильда» должен выйти на экраны в октябре 2017 года. 10 августа, несмотря на многочисленные протесты, ему было выдано прокатное удостоверение.
О чем кино
История романа наследника престола Николая (будущего императора Николая II) с артисткой балета Матильдой Кшесинской.
Протесты
Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская дважды обращалась в прокуратуру, требуя проверить фильм. По ее мнению, он оскорбляет чувства верующих, является «антиисторической подделкой», направленной «на дискредитацию, клевету и глумление над одним из самых почитаемых святых — царем-страстотерпцем Николаем II и его семьей». Оскорбления чьих-либо чувств в фильме эксперты в итоге не обнаружили.
Вслед за Поклонской в кинотеатры направила письма организация «Христианское государство — Святая Русь», призывающая не допустить выхода картины в прокат. Режиссер фильма Алексей Учитель пожаловался генпрокурору Юрию Чайке на «клеветнические измышления» депутата Поклонской и попросил проверить на экстремизм организацию «Христианское государство — Святая Русь».
Противники выхода фильма провели 1 августа молитвенное стояние. Его участники молились за вразумление создателей картины.