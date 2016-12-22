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В Крыму ответили на непризнание выборов на полуострове в ЕС
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В Крыму ответили на непризнание выборов на полуострове в ЕС
Политика, 10:40
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В Крыму ответили на непризнание выборов на полуострове в ЕС

Заявление Евросоюза о том, что они не признают прошедшие в Крыму и Севастополе выборы, «не испугало и не удивило». Об этом РБК заявила представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым в Совете Федерации Ольга Ковитиди.

«У Бога дней много. И от сегодняшней позиции Евросоюза в Крыму меньше детей рождаться не будет. Мы собираем рекордный урожай пшеницы, встречаем туристов, оздоравливаем экономику региона, проходим закономерные ступени роста и развития. Очевидно, что Крым десятилетиями проходил ступенчатую процедуру воссоединения с Россией и смог реализовать ее лишь после государственного переворота на Украине», — сказала она.

По словам Ковитиди, заявление Евросоюза нужно рассматривать «исключительно как вмешательство во внутренние дела России». «Это политическая стратегия наших оппонентов. Как член временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета по предотвращению вмешательства во внутренние дела России могу сказать, что в данном случае это [заявление] необходимо рассматривать как циничное вмешательство во внутренние дела страны», — заявила Ольга Ковитиди.

Власти ЕС отказались признавать выборы, прошедшие в Крыму в единый день голосования 10 сентября. В этот день жители республики выбирали муниципальных депутатов и проводили довыборы членов Госсовета. Кроме того, в Севастополе прошли выборы губернатора города.

Европейская служба внешних дел заявила, что не будет признавать избранных в результате голосования кандидатов в качестве представителей Крыма. Кроме того, в своем заявлении служба еще раз подчеркнула «поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины».

Кроме того, 11 сентября МИД Украины призвал международное сообщество расширить санкции против России из-за проведенных выборов. Участников голосования Киев пообещал привлечь к ответственности за организацию «незаконных выборов на суверенной территории украинского государства».

Теги: ЕС , Крым , Выборы
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