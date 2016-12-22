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Венгрия пожаловалась в ООН и ОБСЕ на украинский закон об образовании
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Венгрия пожаловалась в ООН и ОБСЕ на украинский закон об образовании
Политика, 08:27
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Венгрия пожаловалась в ООН и ОБСЕ на украинский закон об образовании

Венгрия обратилась в ООН и ОБСЕ с призывом обратить внимание на новый закон об образовании на украинском языке. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, сообщает Index.

По его словам, обращения были направлены к генеральному секретарю ОБСЕ, верховному комиссару ООН по правам человека, комиссару ЕС по вопросам расширения и европейской политики добрососедства и ряду других представителей международных организаций. В этих обращениях Венгрия требует принять меры и не допустить вступления закона в силу. Сийярто подчеркнул, что полностью солидарен в вопросе защиты венгерского языка с руководством Общества венгерской культуры Закарпатья, объединяющего проживающих в этом районе венгров.

Новый закон об образовании был принят Верховной радой 5 сентября. Он ограничивает возможность обучения на языке национальных меньшинств. Основным языком образовательного процесса в учебных заведениях должен быть украинский, преподавание на языках национальных меньшинств возможно лишь до пятого класса. Возможность образования на собственном языке остается только у коренных народов, к которым, как полагают в Киеве, относятся лемки, бойки, галичане, подоляне и крымские татары. В этот список не вошли проживающие на Украине русские, венгры, поляки, болгары и румыны.

Сразу после принятия новый закон осудил парламент Венгрии. Секретарь правительства Венгрии по вопросам национальной политики Янош Арпад Потапи заявил, что закон нарушает данное ранее Украиной обещание не ущемлять права проживающих в стране венгров.

Позднее глава венгерского МИДа Петер Сийярто назвал принятый закон «ударом ножом в спину» для Венгрии. Он подчеркнул, что решение украинских властей противоречит европейским нормам и ценностям, отнимая у венгров право обучаться на родном языке.

По данным последней переписи населения, проведенной на Украине в 2001 году, численность венгров, проживающих в стране, составляет более 150 тыс. человек. Большинство из них проживает в Закарпатской области, непосредственно граничащей с Венгрией. В отдельных районах области доля венгерского населения составляет от трети до 70% населения.

Теги: Украина , Венгрия , ОБСЕ , ООН , язык
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