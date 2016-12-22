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Постпред США при ООН заявила о нежелании Вашингтона воевать с Пхеньяном
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Постпред США при ООН заявила о нежелании Вашингтона воевать с Пхеньяном
Политика, 04:57
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Постпред США при ООН заявила о нежелании Вашингтона воевать с Пхеньяном

Поспред США при ООН Никки Хейли заявила, что Северная Корея еще «не прошла точку невозврата» в вопросе восстановления отношений с международным сообществом. Об этом сообщает The New York Times.

По словам постпреда, Вашингтон «не ищет войны» с Пхеньяном.​ «Если КНДР согласится свернуть свою ядерную программу, он сможет вернуть свое будущее. Если он [Пхеньян] докажет, что может жить в мире, страны также будут жить с ним в мире», — заявила Хейли по итогам голосования Совбеза ООН о принятии новых санкций против Северной Кореи.

Хейли подчеркнула, что принятие резолюции, разработанной США, «не случилось» бы без «крепких» отношений между американским президентом Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпина.

Совбез ООН единогласно одобрил введение новых санкций против КНДР
Политика

Совбез ООН единогласно одобрил введение новых санкций против КНДР во вторник, 12 сентября. Новая резолюция рассчитана на то, чтобы ограничить импорт нефти в Северную Корею, запретить экспорт текстиля из страны, а также прекратить дополнительные контракты Пхеньяна с иностранными рабочими.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия поддерживает новые санкции против Северной Кореи. По его словам, Москва «не приемлет претензии КНДР на обретение статуса ядерной державы».

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Совбез ООН единогласно одобрил введение новых санкций против КНДР Политика
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