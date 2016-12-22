Постпред США при ООН заявила о нежелании Вашингтона воевать с Пхеньяном

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Государственный долг США впервые в истории превысил $20 трлн

В посольстве России назвали «издевательским» заявление Госдепа об обысках

Число погибших при землетрясении в Мексике приблизилось к 100

Постпред при ООН заявил о поддержке Россией новых санкций против КНДР

Власти Перу объявили посла КНДР персоной нон грата

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Глава МИД ФРГ назвал членов партии «Альтернатива для Германии» нацистами

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Против перекрывших трассу работников ​свинофермы в Оренбурге завели дела

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