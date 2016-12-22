Постпред США при ООН заявила о нежелании Вашингтона воевать с Пхеньяном

Поспред США при ООН Никки Хейли заявила, что Северная Корея еще «не прошла точку невозврата» в вопросе восстановления отношений с международным сообществом. Об этом сообщает The New York Times.
По словам постпреда, Вашингтон «не ищет войны» с Пхеньяном. «Если КНДР согласится свернуть свою ядерную программу, он сможет вернуть свое будущее. Если он [Пхеньян] докажет, что может жить в мире, страны также будут жить с ним в мире», — заявила Хейли по итогам голосования Совбеза ООН о принятии новых санкций против Северной Кореи.
Хейли подчеркнула, что принятие резолюции, разработанной США, «не случилось» бы без «крепких» отношений между американским президентом Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпина.
Совбез ООН единогласно одобрил введение новых санкций против КНДР во вторник, 12 сентября. Новая резолюция рассчитана на то, чтобы ограничить импорт нефти в Северную Корею, запретить экспорт текстиля из страны, а также прекратить дополнительные контракты Пхеньяна с иностранными рабочими.
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия поддерживает новые санкции против Северной Кореи. По его словам, Москва «не приемлет претензии КНДР на обретение статуса ядерной державы».