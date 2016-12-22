Постпред при ООН заявил о поддержке Россией новых санкций против КНДР

Совбез ООН ввел новые санкции против Северной Кореи во вторник, 12 сентября. Как напомнил телеканал CNN, этот шаг был принят спустя неделю после того, как КНДР провела «шестое», «наиболее крупное» ядерное испытание.
«Россия не приемлет претензии КНДР на обретение статуса ядерной державы и поддержала все резолюции Совета Безопасности, требующие прекращения ракетно-ядерных программ Пхеньяна в интересах денуклеаризации Корейского полуострова. Соответственно, мы поддерживали и поддерживаем введенные этими резолюциями санкции», — сказал дипломат.
Он добавил, что Россия считает «практически исчерпанным» потенциал мер финансового давления на КНДР, так как последующие ограничения будут равносильны «попытке удушения» экономики страны и могут спровоцировать «глубокий» гуманитарный кризис.
Совбез ООН одобрил разработанную ранее США резолюцию о введении новых санкций единогласно. Как уточнил CNN знакомый с разработкой проекта неназванный представитель США, резолюция направлена на ограничение импорта нефти в Северную Корею, запрет экспорта из страны текстиля, пресечение контрабанды. Кроме того, резолюция призвана остановить совместные проекты Пъеньяна с другими странами и внести в санкционный список северокорейские органы власти.
Власти КНДР в начале сентября уведомили международное сообщество об успешном испытании водородной бомбы. Информация об этом была подтверждена сейсмологами разных стран мира. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что будет готов применить ядерное оружие против Северной Кореи в случае возникновения угрозы безопасности.
11 сентября власти КНДР заявили о готовности причинить США «боль и страдания» в ответ на ужесточение санкций. МИД КНДР уточнил, что страна будет готова «использовать любые формы ответа», в том числе применить «сверхмощное термоядерное оружие».