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Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о введении tax free
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Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о введении tax free
Технологии и медиа, 19:38
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Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект о введении tax free

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении системы tax free в России, сообщает «РИА Новости».

Законопроект планируется вынести на рассмотрение Госдумы 20 сентября. Если он будет принят, то приезжие из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, смогут возмещать суммы налога на добавленную стоимость (НДС), оплаченные при покупках товаров в России. Для этого иностранцы должны будут потратить более 10 тыс. руб. в течение суток.

Компаниям, занимающимся розничной торговлей, которые войдут в систему tax free, будут предоставлены права на вычет НДС. Перечень компаний будет утвержден Минпромторгом.

Система tax free будет введена в России в пилотном режиме в октябре 2017 года. В пилотном запуске примет участие ограниченное число магазинов, в том числе входящие в группы Bosco (ГУМ, Петровский пассаж, Морвокзал в Сочи) и Mercury (ЦУМ, ДЛТ). По словам директора департамента налоговой и таможенной политики​ Минфина Алексея Сазанова, магазины сами будут выбирать операторов tax free, в число которых входят сервисы Global Blue и Premier Tax Free.

Контроль за работой системы предусмотрен в законопроекте «О внесении изменений в статью 88 и главу 21 Налогового кодекса Российский Федерации». Он был внесен Министерством финансов в середине апреля и затем одобрен правительством.

В середине июня премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что расходы на введение системы tax free в России составят 260 млн руб.

Теги: Россия , Госдума , Tax free
Главное
Путин прислушался к советам Меркель о размещении миротворцев в Донбассе Политика
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