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Минобороны сообщило о 10 примкнувших к армии Сирии полевых командирах
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Минобороны сообщило о 10 примкнувших к армии Сирии полевых командирах
Война в Сирии, 18:47
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Минобороны сообщило о 10 примкнувших к армии Сирии полевых командирах

Десять полевых командиров незаконных вооруженных формирований Сирии присоединились к правительственным войскам Дамаска, сообщает Министерство обороны России со ссылкой на данные Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

«В результате проделанной работы достигнуто соглашение с десятью полевыми командирами незаконных вооруженных формирований о переходе на сторону правительственных войск», — говорится в сообщении Минобороны.

Центр примирения враждующих сторон также сообщил об успешном проходе гуманитарного конвоя с продуктами питания, медикаментами и предметами первой необходимости в населенный пункт Телль-Гехаб в провинции Дераа, а также об успешной передаче гуманитарной помощи в виде портфелей со школьными принадлежностями учащимся в Зибдине и Эс-Сувейде, собранной московскими школьниками и юнармейцами. Портфели были доставлены с участием членов Комитетов национального примирения, отмечается в сообщении.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что сирийской армии удалось прорвать блокаду Дейр-эз-Зора в Сирии. Президент России назвал эту победу стратегической и поздравил с ней как сирийских военных, так и российские войска, которые участвовали в прорыве.
 

Теги: Минобороны , Сирия , полевые командиры , сирийская армия
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