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Экипаж МКС перешел в укрытие из-за вспышки на Солнце
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Экипаж МКС перешел в укрытие из-за вспышки на Солнце
Технологии и медиа, 14:21
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Экипаж МКС перешел в укрытие из-за вспышки на Солнце

Экипаж Международной космической станции перешел в специальное укрытие в связи со вспышкой на Солнце, которая произошла 10 сентября. Об этом сообщил глава Научно-исследовательского института ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Панасюк, передает «РИА Новости».

По его словам, в воскресенье, 10 сентября, на МКС дали команду Alert (тревога. — РБК). Экипаж «на какое-то время» перешел в укрытие на космической станции. Панасюк добавил, что сигнал тревоги был дан в 20:00 по московскому времени, потому что поток протонов был сильнее, чем во время более мощной вспышки 6 сентября. Через некоторое время команда Alert была отменена.

Представитель института также отметил, что, когда космическая станция проходила «мимо Солнца», возросло количество протонных событий и увеличилось радиационное облучение. Панасюк пояснил, что мощный поток протонов может пробить «оболочку МКС».

В воскресенье, 10 сентября, сообщалось, что российские ученые зафиксировали вторую за неделю мощную вспышку на Солнце. По данным российского спутника, скачок рентгеновского излучения был зафиксирован около 20:00 по московскому времени. Его мощность составила X8.2. Как отмечается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, класс X присваивается сильным вспышкам.

В среду, 6 сентября, произошла самая мощная за 12 лет вспышка на Солнце. По десятибалльной шкале ей была присвоена мощность X9.3 Как рассказал РБК, ведущий научный сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Гончаров, подобные вспышки могут оказать влияние на нервную систему человека и повысить уровень смертности в результате ДТП. Кроме того, такая солнечная активность может вызвать сбой в работе электронных устройств, отметил он.

Теги: МКС , Космос , вспышка на Солнце
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