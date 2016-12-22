Глава Росимущества не знал об указаниях Улюкаева по сделке «Башнефти»

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев не давал распоряжений о затягивании сделки по приватизации «Башнефти». Об этом во время слушаний по делу Улюкаева заявил глава Росимущества Дмитрий Пристансков, передает корреспондент РБК.

По словам Пристанскова, ограничения для госкомпаний при покупке «Башнефти» можно ввести только отдельным актом правительства. Отвечая на соответствующий вопрос обвинителя, Пристансков сообщил, что Улюкаев мог внести проект такого ограничивающего акта, однако только после согласования с другими органами исполнительной власти. Он добавил, что ему неизвестно, вел ли Улюкаев работу по подготовке такого акта.

​«Но проект такого акта должен был быть согласован с Росимуществом», — сказал Пристансков.

Глава Росимущества стал шестым свидетелем по делу Улюкаева. Помимо него также в списке свидетелей значатся глава «Роснефти» Игорь Сечин, генерал ФСБ Олег Феоктистов и первый замглавы Минэнерго Алексей Тексле.

Сторона защиты планирует допросить в качестве свидетеля вице-премьера России Аркадия Дворковича.

Улюкаев был задержан в ноябре 2016 года по обвинению в получении взятки в размере $2 млн за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти» «Роснефтью». Суд отправил его под домашний арест.​