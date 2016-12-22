Улюкаев прокомментировал поведение Сечина эпиграфом из «Ревизора»
Дело Улюкаева, 10:47
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Улюкаев прокомментировал поведение Сечина эпиграфом из «Ревизора»
Экс-глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев, отвечая на вопрос, как он оценил поведение главы «Роснефти» Игоря Сечина, процитировал эпиграф к комедии Николая Гоголя «Ревизор». Об этом сообщает корреспондент РБК.
«Ответ дал Гоголь в «Ревизоре». Неча на зеркало пенять, коли рожа крива», — сказал Улюкаев.
В среду, 6 сентября, Сечин заявил, что Улюкаев, когда занимал должность главы Минэкономразвития, потребовал незаконного вознаграждения, приехал и забрал его, сообщал РБК. По словам главы «Роснефти», «в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации это преступление».упоминается «корзинка с колбасой» — традиционный подарок Игоря Сечина друзьям и партнерам, по словам источников РБК.
В пятницу, 8 сентября, глава «Роснефти» заявил, что обнародование содержания переговоров является «профессиональным кретинизмом». По его мнению, есть «вещи», которые должны оставаться «закрытыми со всех сторон». Сечин отметил, что в стенограмме были сведения, содержащие государственную тайну. Он пояснил, что во время разговора он эмоционально оценил перспективы сотрудничества «Роснефти» с японскими и индийскими партнерами. Сечин сказал, что судебный процесс «должен быть закрытым».