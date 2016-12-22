Улюкаев прокомментировал поведение Сечина эпиграфом из «Ревизора»

Экс-глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев, отвечая на вопрос, как он оценил поведение главы «Роснефти» Игоря Сечина, процитировал эпиграф к комедии Николая Гоголя «Ревизор». Об этом сообщает корреспондент РБК.



«Ответ дал Гоголь в «Ревизоре». Неча на зеркало пенять, коли рожа крива», — сказал Улюкаев.

В среду, 6 сентября, Сечин заявил, что Улюкаев, когда занимал должность главы Минэкономразвития, потребовал незаконного вознаграждения, приехал и забрал его, сообщал РБК. По словам главы «Роснефти», «в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации это преступление».