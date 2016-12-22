Ученые заявили об отсутствии последствий для Земли от вспышки на Солнце

Новая вспышка на Солнце мощностью X8.2, которая произошла в воскресенье, 10 сентября, никак не выделяется из общего контекста вспышек в этом месяце, сказал РБК заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.
По его словам, вспышка не была направлена в сторону Земли и не несет за собой никаких последствий.
Как рассказал РБК ведущий научный сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Гончаров, вероятно, последняя вспышка «была последней в группе» мощных вспышек.
Как отмечается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, вспышка, произошедшая в воскресенье, 10 сентября, стала второй по мощности с 2005 года.
«В настоящий момент наша планета подвергается бомбардировке тяжелыми частицами, пришедшими от Солнца», — отмечается в сообщении. Как утверждают ученые, из-за этого околоземные спутники испытывают повышенную нагрузку. Кроме того, ионосфера Земли подверглась жесткому рентгеновскому и ультрафиолетовому излучению от вспышки. Несмотря на сильные вспышки, астрономы полагают, что они были разовым всплеском активности Солнца «перед длительной спячкой» звезды, в которую она впадет на несколько лет.
В воскресенье, 10 сентября, сообщалось, что российские ученые зафиксировали вторую за неделю мощную вспышку на Солнце. По данным российского спутника, скачок рентгеновского излучения был зафиксирован около 20:00 по московскому времени. Его мощность составила X8.2. Как отмечается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, класс X присваивается сильным вспышкам.
В среду, 6 сентября, произошла самая мощная за 12 лет вспышка на Солнце. Ей была присвоена мощность X9.3 Как рассказал РБК ведущий научный сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Гончаров, подобные вспышки могут оказать влияние на нервную систему человека и повысить уровень смертности в результате ДТП. Кроме того, такая солнечная активность может вызвать сбой в работе электронных устройств, отметил он.