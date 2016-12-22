Саакашвили с дракой пересек украинскую границу

Экс-губернатор Одесской области, лишенный украинского гражданства, Михаил Саакашвили попал на территорию Украины, прорвал кордон пограничников, об этом сообщает издание «112.ua» со ссылкой на пресс-секретаря Госпогранслужбы Олега Слободяна.

«Толпа прорвала пункт пропуска Шегини. Началась драка», — написал он на своей странице в Facebook, добавив, что ему трудно спрогнозировать последствия этой ситуации.

О том, что на КПП Шегини на польско-украинской границе произошла потасовка между сторонниками Саакашвили и представителями силовых ведомств Украины, сообщил также корреспондент «РИА Новости». По этим данным, Саакашвили в сопровождении активистов, которые «буквально на руках вынесли его, волной ворвались на территорию Украины».

До этого стало известно, что польские пограничники пропустили автобус, в котором находился политик. Второй автобус, следовавший за экс-губернатором, остался стоять в пробке.

Михаил Саакашвили заранее объявил о том, что 10 сентября планирует впервые после лишения украинского гражданства вернуться в страну. Накануне, 9 сентября, он приехал в Польшу, откуда намеревался через КПП Краковец попасть на территорию Украины. В ответ на это замглавы Госпогранслужбы Украины Василий Серватюк заявил, что сотрудники ведомства не пустят политика в страну и изымут его документы, отправив обратно в Польшу.



Саакашвили, прибыв в польский Перемышль, решил ехать оттуда на поезде, однако состав не тронулся с места, пока политик не покинул его. В качестве альтернативы Саакашвили и его сторонники добирались до украинской границы на автобусах.