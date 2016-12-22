В районе Аэропорт досрочное голосование на выборах сочли недействительным

Досрочное голосование на муниципальных выборах в московском районе Аэропорт признали недействительным. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, передает корреспондент РБК.

«Вчера муниципальная комиссия... (ее члены. — РБК) перепутали конверты по части участков», — пояснил он, добавив, что «в целом» по этому району было 83 проголосовавших досрочно избирателя.

«Так как ряд членов комиссии поставил вопрос (об отмене досрочного голосования. — РБК), комиссия собралась, обсудила ситуацию и, для того чтобы не давать потом возможности обыгрывать эту ситуацию в течение дня, признала бюллетени, находящиеся в конвертах, недействительными», — заявил он.

Помимо этого Горбунов рассказал о некоторых жалобах, которые приходят в комиссию во время голосования. «Прошла информация, что в Тверском районе председатель комиссии отстранен и все это уже тиражируется», — напомнил он, добавив, что, оказалось «то ли кандидат, то ли член комиссии с совещательным голосом подал жалобу с требованием отстранить председателя». «Комиссия заявление рассмотрела и отказала, так как не было оснований для освобождения председателя», — резюмировал председатель Мосгоризбиркома.

Также, по его словам, поступила еще одна жалоба с участка в Раменках. «Якобы пришедший на участок избиратель — представитель одной из партий обнаружил себя в списках, просивших проголосовать на дому», — указал Горбунов. «Оказалось, что на данном участке нет ни одного заявления о голосовании на дому», — пояснил он.

На 15:00 мск, по данным председателя Мосгоризбиркома, явка на муниципальных выборах в Москве составила 8,48%. РБК ведет прямую трансляцию единого дня голосования. Он проходит в России 10 сентября.​