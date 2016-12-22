Полиция Украины задержала более ста человек у КПП Краковец

Полиция Украины задержала более ста человек на польско-украинской границе у КПП Краковец, куда планировал приехать бывший губернатор Одесской области, недавно лишенный гражданства, Михаил Саакашвили, об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

«Более ста человек в камуфляжной форме, которые двигались в сторону украинско-польской границы и были остановлены сотрудниками полиции для проверки, доставлены в отделение полиции», — говорится в сообщении ведомства.

Личности задержанных устанавливаются и выясняются причины их пребывания в районе пункта пропуска Краковец, отметили в МВД. Некоторые задержанные имели при себе газовые баллончики, стартовые пистолеты и металлические предметы.

«Четверо из доставленных в отделение полиции имеют судимость. Все жители других регионов Украины. Среди задержанных — студенты, а также трое несовершеннолетних», — подчеркнули в МВД.

Там также добавили, что в настоящее время с задержанных собирают объяснения, в отношении организатора мероприятия будет составлен административный договор о нарушении установленного порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций.

Как сообщалось ранее, через контрольно-пропускной пункт Краковец на польско-украинской границе на территорию Украины планирует попасть экс-губернатор Одесской области, недавно лишенный гражданства, Михаил Саакашвили. Сначала он пытался добраться до границе с Украиной на автобусе, однако по пути он вместе с семьей и сторонниками принял решение пересесть на поезд Перемышль — Киев.

После того как политик вошел в вагон, администрация поезда по громкоговорителю объявила, что отправление задерживается до того момента, пока «гражданин, чье пребывание на Украине запрещено», не покинет поезд. В ответ Саакашвили заявил, что эти требования не законны и он останется внутри состава.

В конце июля Саакашвили был лишен украинского гражданства из-за того, что при оформлении нового паспорта предоставил государству неверные личные данные. С этими обвинениями политик тогда не согласился и заявил, что вернется на Украину 10 сентября.