Число пострадавших в ДТП с поездом в Югре выросло до 17 человек

Число пострадавших при столкновении поезда с КАМАЗом под Нижневартовском в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) увеличилось до 17 человек. Об этом говорится на сайте администрации Нижневартовска.
Среди 17 пострадавших четверо детей. «Пострадавшие — жители Нижневартовска, Тюменской и Челябинской областей, Томска и Радужного», — говорится в сообщении.
Ранее власти Нижневартовска сообщали, что в результате ДТП пострадали 15 человек.
Поезд сообщением «Адлер — Нижневартовск» и «КамАЗ» столкнулись на железнодорожном переезде под Нижневартовском в субботу, 9 сентября. Как сообщили РБК в региональном МЧС, столкновение привело к сходу с рельсов пятого вагона. Местные власти заявляли, что среди причин, рассматриваемых правоохранительными органами, — уснувший за рулем водитель и отказ тормозов у автомобиля.