Украина передала в ООН резолюцию о размещении миротворцев в Донбассе

Украина передала в Совет безопасности ООН свой проект резолюции по размещение миротворцев в Донбассе. Об этом заявил замглавы администрации президента Константин Елисеев в эфире телеканала «Интер», сообщает Liga.net.

«Обновленный проект резолюции буквально несколько дней назад был передан партнерам по Совету безопасности», — сказал Елисеев. По его словам, также идет подготовка участия президента Украины Петра Порошено в заседаниях Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН.

Елиссев добавил, что в случае одобрения резолюции по миротворческой миссии на юго-востоке Украины миротворцы могут появиться на Донбассе только через полгода после принятия решения об их размещении. «Реальность сегодня такова, что это занимает не недели, а месяцы, это согласование мандата и непосредственное размещение миротворцев», — сказал глава администрации украинского президента.

Во вторник, 5 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что он поддерживает ввод миротворческих сил ООН в зону конфликта в Донбассе. Как полагает российский лидер, они нужны, чтобы обеспечить безопасность работы сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Путин подчеркнул, что миротворцы ООН должны быть развернуты только на линии разграничения сил украинских военный и ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Российский президент отметил, что развертывание миротворческой миссии должно быть также согласовано с ДНР и ЛНР.

В свою очередь, в четверг, 7 сентября, Порошенко заявил, что не согласен с предложением российской стороны. По его словам, Украина хочет разместить миротворцев во всей зоне конфликта в Донбассе, в том числе и на границе.