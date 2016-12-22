Авианосец ВМС США Ronald Reagan покинул базу в Японии

Авианосец ВМС США USS Ronald Reagan покинул базу в порту Йокосука в Японии для планового патрулирования. Об этом сообщает телеканал NHK.

Маршрут патрулирования корабля неизвестен. Телеканал отмечает, что корабль мог покинуть японский порт из-за эскалации конфликта вокруг Корейского полуострова.

В середине мая США направили к Корейскому полуострову авианосец Ronald Reagan из-за обострения напряженности в регионе. Он стал вторым американским авианосцем, расположенным в этом районе. До этого там базировался корабль USS Carl Vinson. В конце мая в район Корейского полуострова также отправился третий американский авианосец, USS Nimitz.

В середине июля ВМС США и Австралии провели учения Talisman Saber у берегов Китая. В учениях принимали участие 36 кораблей, в том числе авианосец USS Ronald Reagan, а также 30 тыс. военных. За учениями также наблюдал разведывательный корабль ВМС Китая, заплывший для этого в австралийскую исключительную экономическую зону.

Тогда же командующий Тихоокеанским флотом США адмирал Скотт Свифт сообщил, что готов нанести ядерный удар по Китаю в случае, если президент США Дональд Трамп отдаст такой приказ.