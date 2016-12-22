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Россия заявила протест Польше из-за ликвидации мавзолея Красной Армии
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Россия заявила протест Польше из-за ликвидации мавзолея Красной Армии
Политика, 21:08
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Россия заявила протест Польше из-за ликвидации мавзолея Красной Армии

Посольство России в Польше выразило протест в связи с ликвидацией мавзолея Красной Армии на братской могиле советских солдат в городе Тшчанка. Об этом говорится в сообщении дипломатического представительства.

Российское посольство считает, что действия польских властей носят «противоправный и аморальный характер», так как «под мавзолеем по-прежнему находятся захоронения воинов Красной Армии». В посольстве отметили, что неоднократно указывали на противоречия таких действий российско-польскому межправительственному соглашению 1994 года о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий. «Посольство России в Польше выражает в этой связи решительный протест», — заявили в посольстве.

Война с памятниками: как в разных странах сносят советские монументы Еще 4 фото
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В конце июня польский сейм одобрил поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма. Поправки делают обязательным снос памятников и мемориальных табличек, относящихся к «коммунистической эпохе». Исключение сделано для монументов, находящихся на кладбищах, а также имеющих культурную и научную ценность. Подпадающие под действие закона памятники должны быть демонтированы в течение 12 месяцев со дня вступления закона в силу. Также, согласно поправкам, решать вопрос о сносе и переименовании подобных памятников смогут местные власти.

МИД России назвал данный акт польского парламента «позорным глумлением» над памятью погибших при освобождении Польши советских солдат. Власти Польши ответили на это обвинение тем, что под действие закона не будут подпадать монументы, расположенные на кладбищах. Польский президент Анджей Дуда 17 июля подписал этот закон. В ответ российский МИД пригрозил «последствиями» в случае сноса памятников, а затем пообещал ответить «асимметричными мерами».

В 1944–1945 годах в боях за освобождение Польши от гитлеровских войск и союзников фашистской Германии погибли около 600 тыс. советских солдат и офицеров.

Теги: МИД России , Польша , советские памятники
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