Рогозин предложил назвать экспортный вертолет Ка-52 «Нильским Крокодилом»

Вертолет Ка-52 (Фото: Виталий Тимкив / ТАСС)

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин в шутку предложил назвать экспортный вертолет Ка-52 («Аллигатор») «Нильским Крокодилом». Он сам совершил на нем испытательный полет, говорится сообщении холдинга «Вертолеты России», поступившем в РБК.

«Мы с иностранными коллегами сошлись во мнении, что экспортные вертолеты Ка-52 уникальны, и было бы здорово их как-то отметить», — рассказал вице-председатель правительства во время визита на завод-производитель АКК «Прогресс» (принадлежит «Вертолетам России», входит в госкорпорацию «Ростех») в городе Арсеньеве в Приморском крае. По его словам, выбранное название заказчик «воспринял с энтузиазмом».

В ходе визита на завод Рогозин встретился с летчиками из Египта, которые высоко оценили летно-технические характеристики Ка-52. Он встретился и с другими иностранными летчиками, которые проходят обучение на этих вертолетах.

Впервые К-52 «Аллигатор» представили в июне 2013 года на авиасалоне в Ле-Бурже под Парижем. На авиасалоне МАКС в 2015 году, по данным военно-дипломатического источника ТАСС, Египет заказывал у российской стороны эти вертолеты.

В 2017 году Минобороны России получит ​14 вертолетов Ка-52 «Аллигатор», а до 2020 года министерству поставят еще 50 этих машин.

Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» выпускается серийно для нужд Министерства обороны России с 2010 года. Он предназначен для уничтожения танков, бронированной, небронированной и другой боевой техники при любой погоде и в любое время суток.

Экспортный вариант этой машины — модификация серийно поставляемого для нужд Минобороны боевого вертолета. В отличие от базового Ка-52 на экспорт его делают с использованием антикоррозионных материалов и оснащают усиленной конструкцией фюзеляжа. На вертолете установили новые стойки шасси и колеса, которые рассчитаны на увеличенную взлетную массу; новый бортовой комплекс обороны и прицельную станцию и др.

Холдинг АО «Вертолеты России» является одним из мировых лидеров в своей отрасли и единственным разработчиком и производителем вертолетов в России. Основан в 2007 году. В его состав входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и другие структуры. Выручка «Вертолетов России» по МСФО за 2016 год составила 214,3 млрд руб. Компания продала за прошлый год 189 вертолетов.