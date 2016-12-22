Суд отменил штраф депздраву Москвы из-за непостановки ВИЧ-больных на учет

Тверской районный суд Москвы в пятницу, 8 сентября, отменил постановление об административном штрафе в отношении департамента здравоохранения Москвы и его главы, передает корреспондент РБК из зала суда.

Ранее столичное управление Росздравнадзора наложило штраф на департамент и его руководителя Алексея Хрипуна за невыполнение предписаний о постановке граждан России с временной регистрацией в Москве на учет в Московский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом. Департамент был оштрафован на 40 тыс. руб., а его глава — на 10 тыс. руб.

Суд счел, что департамент работал по закону, и постановил прекратить производство «ввиду отсутствия состава преступления». Также суд заключил, что персональные данные пациентов с ВИЧ департаментом разглашены не были. Ранее к таким выводам пришли специалисты надзорного органа. Суд также назвал проверку Росздравнадзора внеплановой.

«С 2013 года департамент [здравоохранения Москвы] стал отказывать в постановке на учет. Им [гражданам с ВИЧ] говорили, что жители Москвы с регистрацией в регионах не являются на самом деле жителями Москвы, а значит, их обслуживать не будут. После многочисленных жалоб мы обратили на это внимание Росздравнадзора. В 2016 году ведомство вынесло несколько предписаний, которые, впрочем, не выполнялись, поэтому в итоге на департамент наложили штраф», — рассказал РБК накануне заседания суда юрист Александр Ездаков, занимающийся защитой прав россиян, живущих с ВИЧ.

По его словам, он отстаивал интересы более 30 пациентов, которые пытались обратиться за помощью в московский центр профилактики и борьбы со СПИДом. Количество отказов превышает несколько сотен, подчеркнул юрист.



Суд между департаментом здравоохранения и столичным управлением Росздравнадзора начался в конце июня 2017 года.



До 2017 года россиян с ВИЧ, прибывавших в Москву из других городов, лекарствами обеспечивал Федеральный центр СПИД (находится в ведомстве Роспотребнадзора). Как сообщал РБК его руководитель Вадим Покровский, в 2017 году центр лекарства не получил, а все его пациенты должны были прикрепиться к городскому центру, где в ряде случаев пациентов без регистрации прикреплять отказывались.

Так, в середине августа РБК сообщил, что власти Москвы согласились поставить двух пациентов на учет в центре профилактики и борьбы со СПИДом на условии, что региональные ведомства вышлют им годовой запас лекарств для них. В департаменте здравоохранения Москвы (ДМЗ) эту информацию опровергли.