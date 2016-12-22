Сенат США выделил $15 млрд пострадавшим от урагана американцам

Сенат США одобрил выделение пакета помощи регионам, пострадавшим от урагана «Харви». В преддверии прихода движущегося к побережью США урагана «Ирма» на восстановление южных штатов будет направлено более $15 млрд, передает Associated Press.

Изначально на экстренные нужды планировалось направить $7,8 млрд, однако члены сената увеличили сумму до $15,2 млрд.

В первую очередь помощь поступит в пострадавшие от «Харви» Техас и Луизиану. Как ожидается, деньги также должны пойти на компенсацию вероятного ущерба от урагана «Ирма», приближающегося к Флориде. По оценкам метеорологов, он должен обрушиться на побережье штата в выходные.

Урагану «Ирма» присвоили пятую, максимальную категорию мощности. По мнению климатологов, он сильнее урагана «Харви», жертвами которого стали 60 человек.



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