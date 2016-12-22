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Заявитель митинга в защиту мусульман Мьянмы попросил ее посла о встрече
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Заявитель митинга в защиту мусульман Мьянмы попросил ее посла о встрече
Общество, 14:09
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Заявитель митинга в защиту мусульман Мьянмы попросил ее посла о встрече

Заявитель пикета у посольства Мьянмы, писатель и журналист Арслан Хасавов, письменно обратился к послу страны с предложением о проведении личной встречи. Об этом говорится в обращении заявителя, которое есть у РБК.

Хасанов, ранее получивший отказ Префектуры ЦАО Москвы в согласовании пикета, обратился к послу Мьянмы с предложением о проведении встречи в здании посольства на Большой Никитской. Датой встречи заявитель митинга предлагает сделать пятницу 8 сентября. «Убежден, что откровенный и уважительный разговор послужит интересам двух стран и, в первую очередь, облегчит судьбу рохинджа, чьи боль и отчаяние воспринимаются нами как собственные», — пишет в своем обращении Хасавов.

​Также заявитель митинга рассказал о притеснениях мусульман-рохинджа в Мьянме и о петиции с призывом «прекратить геноцид мусульманского народа в Мьянме». На момент подготовки обращения, по его словам, ее подписало более 140 тыс. человек.

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Ранее сообщалось, что 6 сентября префектура ЦАО Москвы отказала Хасавову в проведении митинга в защиту мусульман-рохинджа. Его планировалось провести 8 сентября, количество участников должно было составить 200 человек. Московские власти отказали в проведении мероприятия на основании того, что цель мероприятия «не указана», а площадка для такого количества людей «отсутствует». Хасавов назвал причины отказа «надуманными» и намерен провести одиночный пикет.

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Несанкционированная акция протеста против притеснений мусульман-рохинджа в Мьянме прошла напротив посольства страны в Москве 3 сентября. Как подсчитал РБК, в ней приняли участие около 800 человек. В столичном главке МВД заявили, что нарушений общественного порядка во время акции зафиксировано не было. Также в Грозном 4 сентября прошел митинг в поддержку рохинджа, который, по данным чеченской полиции, собрал около 1 млн человек (в Чечне, по данным Росстата, всего проживает 1,4 млн человек). На митинге, который прошел у мечети «Сердце Чечни», выступил глава республики, Рамзан Кадыров. Митинг в поддержку рохинджа прошел также 5 сентября в столице Карачаево-Черкесии, городе Черкесск. Кроме того, российские мусульмане начали кампанию по сбору средств мусульманам Мьянмы.

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Очередное обострение конфликта между властями Мьянмы и рохинджа началось в 2016 году. В результате столкновений и ответных репрессий погибло около 400 человек. Рохинджа пытаются спастись бегством в соседние страны, главным образом, в Бангладеш. Агентство Reuters сообщило 6 сентября о минировании мьянманскими военными границы с Бангладеш.

Мусульмане-рохинджа, по одним данным, проживают в области Аракан (современный штат Ракхайн) с XI века и являются результатом мусульманской колонизации побережья в Средние века. Власти Мьянмы, напротив, считают, что рохинджа были переселены британскими колониальными властями в XIX—XX веке, а также являются беженцами из Бангладеш после того, как тот вел войну за отсоединение от Пакистана в 1971 году. В этой связи мьянманское правительство считает рохинджа этническими бенгальцами, чуждыми основной части населения страны. Власти Мьянмы также называют рохинджа нелегальными мигрантами и пособниками террористов.

Теги: митинг , мусульмане , Мьянма , Посол , рохинджа
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