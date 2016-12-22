«ВКонтакте» объяснила блокировку страницы устроившего стрельбу школьника

Страницу в социальной сети «ВКонтакте» ученика девятого класса Михаила, который устроил стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке, заблокировали по запросу его родителей. Об этом РБК рассказал пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников.
В настоящий момент при попытке зайти на страницу подростка в социальной сети появляется текст: «К сожалению, нам пришлось заблокировать страницу пользователя за нарушение правил сайта». Красников пояснил, что это является «стандартной заглушкой».
Адвокат стрелявшего ученика Виктор Запрудский сообщил РБК, что пока подросток находился в изоляторе временного содержания, неизвестные создали страницу в социальных сетях от его имени и «дают комментарии». Сейчас этим занимаются правоохранительные органы, отметил защитник.
Стрельба в школе № 1 в поселке Ивантеевка в Московской области произошла 5 сентября. Ученик в тот день пришел в школу в берцах и длинном плаще, на урок он опоздал. Учитель информатики сделала ему замечание за внешний вид, после чего они с ним вышли в коридор. Подросток начал угрожать женщине, а затем открыл огонь из пневматического оружия. Он также разбросал в здании школы дымовые шашки.
Чтобы спастись от стрельбы, несколько учеников выпрыгнули из окон, их госпитализировали. Случившееся взял под личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Глава Общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена предположил, что причиной стрельбы мог стать «недостаток внимания» у 15-летнего Михаила. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, в свою очередь, заявляла, что учащиеся предупреждали директора школы о запланированном нападении. Министр образования Ольга Васильева после инцидента заявила о необходимости вернуть в школы штатных психологов.
По факту нападения СК возбудил дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Позже его дополнили ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Ученика 7 сентября доставили в Басманный суд Москвы. Следствие ходатайствует об аресте подростка до 5 ноября.