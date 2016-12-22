«ВКонтакте» объяснила блокировку страницы устроившего стрельбу школьника

Страницу в социальной сети «ВКонтакте» ученика девятого класса Михаила, который устроил стрельбу в школе в подмосковной Ивантеевке, заблокировали по запросу его родителей. Об этом РБК рассказал пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников.

В настоящий момент при попытке зайти на страницу подростка в социальной сети появляется текст: «К сожалению, нам пришлось заблокировать страницу пользователя за нарушение правил сайта». Красников пояснил, что это является «стандартной заглушкой».

Адвокат стрелявшего ученика Виктор Запрудский сообщил РБК, что пока подросток находился в изоляторе временного содержания, неизвестные создали страницу в социальных сетях от его имени и «дают комментарии». Сейчас этим занимаются правоохранительные органы, отметил защитник.

Стрельба в школе № 1 в поселке Ивантеевка в Московской области произошла 5 сентября. Ученик в тот день пришел в школу в берцах и длинном плаще, на урок он опоздал. Учитель информатики сделала ему замечание за внешний вид, после чего они с ним вышли в коридор. Подросток начал угрожать женщине, а затем открыл огонь из пневматического оружия. Он также разбросал в здании школы дымовые шашки.

Чтобы спастись от стрельбы, несколько учеников выпрыгнули из окон, их госпитализировали. Случившееся взял под личный контроль губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Видео: РБК

Глава Общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена предположил, что причиной стрельбы мог стать «недостаток внимания» у 15-летнего Михаила. Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова, в свою очередь, заявляла, что учащиеся предупреждали директора школы о запланированном нападении. Министр образования Ольга Васильева после инцидента заявила о необходимости вернуть в школы штатных психологов

По факту нападения СК возбудил дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Позже его дополнили ч. 3 ст. 30, п. «а», «б», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Ученика 7 сентября доставили в Басманный суд Москвы. Следствие ходатайствует об аресте подростка до 5 ноября.