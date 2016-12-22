Улюкаев призвал бояться «данайцев, приносящих колбайцев»

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев ответил на вопрос журналистов о своем завтраке переделанной цитатой из произведения древнеримского поэта Вергилия «Энеида». Об этом сообщает корреспондент РБК из зала Замоскворецкого суда Москвы, где продолжается допрос свидетелей по делу Улюкаева.

"А что вы ели сегодня на завтрак? Не колбаски?", - спросили Улюкаева журналисты. «Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев», — заявил Улюкаев.

В ответ на вопрос о том, почему он так сильно похудел, Улюкаев процитировал стихотворение Сергея Михалкова «Прививка». «У меня стальные нервы, или вовсе нервов нет» — сказал экс-министр.

5 сентября в суде огласили расшифровку записи разговора Сечина и Улюкаева в момент предполагаемой передачи взятки в офисе «Роснефти». В ходе разговора несколько раз Сечин и Улюкаев говорили о некой «корзиночке», которую Улюкаев намеревался забрать.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов 7 сентября назвал процесс по делу Улюкаева «политическим».

Улюкаев обвиняется в вымогательстве взятки у «Роснефти» в $2 млн. за положительное заключение Минэкономразвития, с помощью которого нефтяная компания смогла выкупить у государства пакет акций «Башнефти». Улюкаев был задержан 14 ноября 2016 года после получения взятки. С тех пор он находился под домашним арестом.